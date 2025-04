DTM-Rückkehrer Timo Glock hat vor dem ersten Rennwochenende der neuen Saison viel Lob für seine Konkurrenten übrig.

Die Qualität im DTM-Fahrerfeld um Champion Mirko Bortolotti und seinen ehemaligen Teamkollegen Marco Wittmann sei "extrem hoch", sagte Glock im "SID"-Gespräch.

Der gebürtige Odenwälder ist in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder Vollzeit in der Tourenwagenserie dabei. Beim Saisonauftakt in Oschersleben am Wochenende erwartet Glock von sich und seinem Team aber keine Wunder.

Erstmal komme es vor allem darauf an, "zu verstehen, wie sich über das Rennwochenende Strecke und Auto verändern", sagte er. Im Vergleich zu den Testfahrten hätten Glock und sein Team Dörr Motorsport zudem weniger Zeit für die Abstimmung seines McLaren 720S GT3 Evo.