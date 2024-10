Die DTM verspricht sichtbare Veränderungen für die Zukunft. Das betrifft nicht nur das neue Logo der Rennserie.

Beim Finale in Hockenheim präsentierte die DTM ein neues Logo, das ab sofort zum Einsatz kommt und erst der Anfang eines komplett überarbeiteten Markenauftritts ist. In den kommenden Monaten und vor allem zur Saison 2025 (live auf ProSieben, ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn) dürfen sich die DTM-Fans auf weitere Änderungen beim Design freuen.

"Wir haben nach über 20 Jahren, seit es dieses Logo gibt, das nur ab und zu in der Farbe verändert wurde, nicht nur das Logo, sondern die komplette Corporate-Identity der DTM verändert und modernisiert", verrät ADAC-Motorsportchef Thomas Voss.

Das heißt: Auch Werbeplakate, Social-Media-Beiträge und sogar TV-Grafiken erstrahlen künftig im neuen Design. "Das war nach vielen Jahren einfach notwendig", sagt Voss: "Mir gefällt es gut. Wir haben vorher auch Marktforschung gemacht, wie es anderen gefällt."

Das neue Logo ist "in meinen Augen deutlich dynamischer als - ich hätte beinahe gesagt - Arial kursiv", grinst der ADAC-Motorsportchef. Die neue Schriftart, die ab sofort bei allen Marketing-Aktivitäten der DTM zum Einsatz kommt, wirkt jünger, ist deutlich kompakter und dadurch auch besser lesbar.