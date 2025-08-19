Anzeige
DTM live auf ProSieben, Joyn und ran.de

DTM live: Rennwochenende am Red Bull Ring im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 08:45 Uhr

In der DTM wartet das sechste Wochenende der Saison 2025 auf die Rennfahrer. So seht ihr das Rennen am Red Bull Ring live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die DTM-Saison 2025 ist in vollem Gange. Das sechste Rennwochenende des Jahres findet dabei auf dem traditionsreichen Red Bull Ring statt.

Vor dem Wochenende in Spielberg grüßt Lucas Auer mit 151 Punkten weiter von der Spitze der Fahrerwertung. Hinter dem Österreicher ist es allerdings weiter eng.

Start zum DTM Rennen am Sonntag in Zandvoort mit Sieger Rennen 6, 33 Rene Rast (GER), BMW M4 GT3 EVO, Team: Schubert Motorsport (GER) in Front NLD, Motorsport, DTM 2025, Rennen 6, Circuit Zandvoort...

Alle Sessions der DTM am Red Bull Ring LIVE und KOSTENLOS auf Joyn!

Das DTM-Rennwochenende am Red Bull Ring gibt's im Livestream auf Joyn.

Mit Jack Aitken (149 Punkte), Ayhancan Güven (145), Jordan Pepper (145), Thomas Preining (136) und Maro Engel (131) dürfen sich gleich fünf Fahrer weiter durchaus Hoffnungen auf den Titel machen.

Bei noch insgesamt drei Rennwochenenden könnte jeder Fehler aber das Ende der Träume bedeuten.

ran fasst alle wichtigen Informationen rund um das DTM-Wochenende am Red Bull Ring kompakt zusammen

DTM heute live: Zeitplan zum Rennwochenende am Red Bull Ring

  • Fr., 12.9., 11:00 Uhr: 1. Freies Training live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • Fr., 12.9., 15:50 Uhr: 2. Freies Training live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • Sa., 13.9., 9:00 Uhr: 1. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • Sa., 13.9., 12:55 Uhr: 1. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App
  • So., 14.9., 9:05 Uhr: 2. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • So., 14.8., 12:55 Uhr: 2. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App

DTM heute live im Free-TV: Laufen die Red Bull Ring-Rennen im Free-TV?

Ja. Die beiden Rennen am Red Bull Ring werden von ProSieben übertragen.

Das Freie Training und das Qualifying am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es im Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen.

DTM am Red Bull Ring heute live: Wo kann ich das Rennen live im Stream sehen?

Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn und ran.de gestreamt.

Red Bull Ring-Rennen heute live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store), dort gibt's Liveticker zu jeder DTM-Session.

