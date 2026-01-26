- Anzeige -
- Anzeige -
Motorsport

24-Stunden-Rennen am Nürburgring: Rennkalender wegen Max Verstappen geändert

  • Veröffentlicht: 26.01.2026
  • 10:55 Uhr
  • Oliver Jensen

Am Nürburgring wird eine Anpassung des Rennkalenders vorgenommen, um Max Verstappen eine Teilnahme am 24-Stunden-Rennen zu ermöglichen.

von Oliver Jensen

Am Nürburgring wird der Rennkalender verändert, um dem vierfachen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen die Teilnahme am 24-Stunden-Rennen zu ermöglichen.

Das legendäre 24-Stunden-Rennen (14. bis 17. Mai 2026) überschneidet sich zwar nicht mit einem Formel-1-Grand-Prix, dafür aber gab es eine Überschneidung mit den Vorbereitungsrennen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

Für Verstappen wäre die Teilnahme an mindestens einem dieser Vorbereitungsrennen zwar keine Pflicht, aber eine persönliche Voraussetzung. Daher entschied sich der Nürburgring für eine Termin-Anpassung.

"Die VLN verschiebt den zweiten Lauf der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) 2026 auf den 21. März", teilt der Nürburgring offiziell mit.

"Die Vorverlegung um eine Woche nutzt eine bestehende Lücke im Formel-1-Kalender und eröffnet so Piloten aus der Königsklasse und anderen internationalen Rennserien die Teilnahme", heißt es darin weiter.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

- Anzeige -
- Anzeige -

Max Verstappen gewann bereits auf dem Nürburgring

Der Rennstreckenbetreiber macht aber kein Geheimnis darum, dass es vor allem um den niederländischen Superstar geht.

"So soll auch der weltweite Bekanntheitsgrad, den die NLS im letzten Jahr durch die Teilnahme Max Verstappens erzielt hat, zum Nutzen aller Teams und Teilnehmer weiter ausgebaut werden", heißt es.

Verstappen ist im September 2025 bei seinem GT3-Debüt in der Nürburgring-Langstreckenserie auf Anhieb zum Sieg gefahren.

Mehr News und Videos
Freddie Slater wird Teil der Audi-Familie
News

Formel 1: Audi holt Briten Slater ins Junioren-Programm

  • 26.01.2026
  • 12:00 Uhr
Sieg im tiefsten Winter: Oliver Solberg
News

Altersrekord im Schnee: Solberg gewinnt die "Monte"

  • 25.01.2026
  • 16:26 Uhr
Alex Palou verliert den Streit mit McLaren
News

Streit mit Palou: McLaren erhält Millionen-Entschädigung

  • 23.01.2026
  • 15:56 Uhr
Rückschlag für Williams
News

Williams lässt Formel 1-Test in Barcelona aus

  • 23.01.2026
  • 15:39 Uhr
Die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton mit ernsten Mienen
News

Formel 1: Ferrari präsentiert neuen Boliden - "Neue Ära"

  • 23.01.2026
  • 13:58 Uhr
Formel-1-Experte Ralf Schumacher
News

Schumacher zu Audis WM-Ziel: "Man darf optimistisch sein"

  • 22.01.2026
  • 06:03 Uhr
imago images 1069920319
News

"Anfang einer langen Reise" - Hülkenberg startet mit Audi

  • 21.01.2026
  • 06:59 Uhr
So sieht der Formel-1-Wagen von Audi aus
News

Damit soll Nico Hülkenberg auf Punktejagd gehen

  • 20.01.2026
  • 20:29 Uhr
Auch für den Bienenschutz setzt sich Vettel ein
News

"Mit Reichweite kommt Verantwortung": Vettel erhält Umweltpreis

  • 19.01.2026
  • 13:54 Uhr
Nasser Al-Attiyah (r.) mit Co-Pilot Fabian Lurquin
News

Rallye Dakar: Al-Attiyah feiert sechsten Gesamtsieg

  • 17.01.2026
  • 14:15 Uhr