24-Stunden-Rennen am Nürburgring: Rennkalender wegen Max Verstappen geändert

Am Nürburgring wird eine Anpassung des Rennkalenders vorgenommen, um Max Verstappen eine Teilnahme am 24-Stunden-Rennen zu ermöglichen.

von Oliver Jensen

Am Nürburgring wird der Rennkalender verändert, um dem vierfachen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen die Teilnahme am 24-Stunden-Rennen zu ermöglichen.

Das legendäre 24-Stunden-Rennen (14. bis 17. Mai 2026) überschneidet sich zwar nicht mit einem Formel-1-Grand-Prix, dafür aber gab es eine Überschneidung mit den Vorbereitungsrennen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

Für Verstappen wäre die Teilnahme an mindestens einem dieser Vorbereitungsrennen zwar keine Pflicht, aber eine persönliche Voraussetzung. Daher entschied sich der Nürburgring für eine Termin-Anpassung.

"Die VLN verschiebt den zweiten Lauf der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) 2026 auf den 21. März", teilt der Nürburgring offiziell mit.

"Die Vorverlegung um eine Woche nutzt eine bestehende Lücke im Formel-1-Kalender und eröffnet so Piloten aus der Königsklasse und anderen internationalen Rennserien die Teilnahme", heißt es darin weiter.