Für Williams geht der ins Formel-1-Jahr 2026 in die Hose. Verzögerungen am neuen Boliden sorgen für ein Verpassen der ersten Tests.

Das britische Traditionsteam Williams legt bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Beginn der neuen Formel-1-Saison einen Fehlstart hin. Wie der Rennstall am Freitag bekannt gab, wird er nicht an den am Montag beginnenden Testfahrten in Barcelona teilnehmen. Als Grund für die Absage nannte Williams "Verzögerungen" bei der Fertigstellung des FW48.

Das Team arbeite "weiterhin daran, die maximale Leistung des Autos zu erreichen", hieß es weiter in dem Statement. Statt der Fahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya werde Williams "eine Reihe von Tests" mit dem neuen Wagen durchführen, "um sich auf den ersten offiziellen Test in Bahrain und das erste Rennen der Saison in Melbourne vorzubereiten".