DTM in Spielberg: Rast gewinnt, Preining übernimmt Führung

BMW-Festspiele mit drei Boliden in den Top 4 beim DTM-Sonntagsrennen in Spielberg. Thomas Preining fährt auf das Podest und löst Bortolotti vor dem Finale als DTM-Leader ab.

Nach dem Thriller am Samstag gab es am Sonntag beim zweiten DTM-Rennen in Spielberg etwas weniger Rennaction, aber viel Brisanz im Titelkampf.

Beim Start-Ziel-Doppelsieg der Schubert-BMW-Piloten Rene Rast und Sheldon van der Linde wurde Lokalmatador Thomas Preining Dritter - und übernahm damit die Führung in der Meisterschaft, weil Titelrivale Mirko Bortolotti schon nach der ersten Runde stoppen musste.

Der SSR-Lamborghini-Pilot, der von P9 losgefahren war, wurde in der ersten Runde von Toksport-WRT-Porsche-Pilot Marvin Dienst im Heck touchiert und zog sich einen Reifenschaden rechts hinten zu.

Der Italiener musste nach einer Runde zum Reifenwechsel an die Box kommen - und später ein zweites Mal stoppen, weil der Pflichtstopp erst ab Minute 20 innerhalb des Boxenstopp-Fensters gültig ist.