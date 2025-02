Nächster Karriereschritt für Morris Schuring: Nach dem Cockpit für die DTM (live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) bei Manthey wird der Niederländer auch noch Porsche-Vertragsfahrer.

Nach dem DTM-Cockpit für Morris Schuring bei Manthey folgt nun der nächste Karriereschritt für den Niederländer, der am 20. Februar seinen 20. Geburtstag feierte: Der Youngster wird Porsche-Vertragsfahrer, gehört damit also offiziell zum Kader der Traditionsmarke.

"Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung, das war von Anfang an mein Ziel", freut sich Schuring, der im Vorjahr mit Manthey EMA in der LMGT3-Klasse der 24-Stunden-Klassiker von Le Mans triumphierte und damit seinen bisher größten Erfolg feierte.

"Dass ich nun tatsächlich offiziell für und im Namen von Porsche fahren darf, bedeutet mir unglaublich viel!", sagt Schuring, der nun als 19. Pilot für den Kader nachnominiert wurde und von einem "Meilenstein in meiner Karriere" spricht.

Nachdem sich Schuring 2023 zum jüngsten Rennsieger des Porsche-Carrera-Cups Deutschland gekürt hatte, wurde er Ende des Jahres zur Juniorensichtung von Porsche eingeladen, setzte sich dort aber nicht durch. Stattdessen erhielt Alessandro Ghiretti den Zuschlag. Ein herber Rückschlag - doch über Manthey hat er es nun doch geschafft, Teil des Kaders zu werden.