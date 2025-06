Nach dem chaotischen Samstag verlief das zweite DTM-Rennen im niederländischen Zandvoort umso langweiliger: Rene Rast feiert einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg, knapp vor Schubert-Teamkollege Marco Wittmann, der den BMW-Doppelsieg perfekt macht.

Thomas Preining (Manthey-Porsche) komplettiert das DTM-Podium als Dritter.

Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) belegt die vierte Position, gefolgt von Maro Engel (Winward-Mercedes) und Grasser-Lamborghini-Pilot Luca Engstler.

Lucas Auer (Landgraf-Mercedes) wird Siebter, während Jules Gounon (Winward-Mercedes), Mirko Bortolotti (Abt-Lamborghini) und Arjun Maini (HRT-Ford) die Top 10 komplettieren.

Anders als am Samstag, als das Rennen durch die chaotischen Wetterbedingungen bestimmt wurde, blieb es am Sonntag trocken, sodass die Slick-Reifen von Beginn an die beste Wahl waren.

Während Rast seine Pole beim Start zur Führung umwandeln konnte, schob sich Teamkollege Wittmann dahinter an Aitken vorbei auf die zweite Position.

Für Grasser-Lamborghini-Pilot Jordan Pepper setzte sich das Pech des Vortags fort: Der Südafrikaner zog sich im Getümmel der ersten Runde nach einem Kontakt mit Vermeulen einen Reifenschaden an seinem Lamborghini zu und musste früh zum Boxenstopp. Pepper fiel dadurch weit bis ans Ende des Feldes zurück.

Das erste Boxenstoppfenster brachte wieder Bewegung in das Feld: Rast und Wittmann gehörten zwar zu den letzten Fahrern, die ihren ersten Pflichtstopp absolvierten, wechselten allerdings auf frische Reifen und schafften es damit, die BMW-Doppelführung zu verteidigen.

Dahinter schob sich Thomas Preining auf die dritte Position vor, vorbei an Aitken, der nach dem ersten Stopp nur noch auf der vierten Position lag. Hinter dem Ferrari-Piloten duellierten sich Engel und Auer um den fünften Platz. Der DTM-Leader hing seinem Markenkollegen dicht an der Stoßstange, fand aber keinen Weg vorbei.