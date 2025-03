Ralf Schumacher ist guter Hoffnung, dass es bald wieder ein Formel-1-Rennen in Deutschland und möglicherweise auch weitere deutsche Fahrer geben wird.

von Oliver Jensen,

Die Formel 1 steckt in Deutschland in einer schwierigen Situation. In Nico Hülkenberg (37) gibt es weiterhin nur einen deutschen Fahrer. Und der sitzt auch noch im Sauber - dem wahrscheinlich langsamsten Auto der Formel 1. Mick Schumacher bekam erneut kein Cockpit. Zudem gibt es unverändert keinen Grand Prix in Deutschland.

Das letzte Rennen hierzulande fand im Oktober 2020 am Nürburgring statt. Und das auch nur, weil es aufgrund der Corona-Pandemie eine Anpassung im Rennkalender gab. Das letzte offizielle Formel-1-Rennen in Deutschland, der Große Preis von Deutschland, fand im Juli 2019 auf dem Hockenheimring statt.