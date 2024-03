DTM-Saison 2024: Emil-Frey-Team bestätigt zwei Ferrari - Wo bleibt drittes Auto?

Ayhan Güven (Manthey-Porsche)

Künftig sitzt Ayhan Güven hinterm Steuer des Porsche GT3 R und wird Preinings Teamkollege. Güven startet in sein zweites komplettes Jahr in der DTM. Der 26-Jährige fuhr letzte Saison achtmal für Küs Team Bernhard in die Punkte. © Gruppe C, Tim Upietz