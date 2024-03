DTM - Teamchef und Nachwuchsarbeit: Neue HRT-Rolle für Legende Manuel Reuter

Anzeige

Das Team HRT verstärkt sich prominent: Manuel Reuter wurde verpflichtet und unterstützt den Rennstall "in den Bereichen Projektmanagement, Fahrerbetreuung und Coaching".

Die Überraschung war groß, als DTM-Legende Manuel Reuter Mitte Januar bei der GT-Winter-Series in Portimao in Teamkleidung des Mercedes-AMG-Teams HRT in der Box stand. Jetzt hat das von Ulrich Fritz geführte Team offiziell bestätigt, dass der 62-jährige Mainzer zur am Nürburgring ansässigen Truppe stößt und beim Einstieg des Teams in die Ferrari-Challenge mit zwei Ferrari 296 Challenge als Projektleiter und Teamchef fungieren wird.

Vor allem wird Reuter HRT aber "in den Bereichen Projektmanagement, Fahrerbetreuung und Coaching" unterstützen. Er beschäftige sich "seit vielen Jahren mit dem Thema Nachwuchs- und Talentförderung", stellt Reuter klar.

"Mein Ziel ist es, dieses Thema konsequent weiterzuentwickeln und Synergien zu nutzen, die sich für alle Beteiligten bieten. Dazu gehört auch die Erschließung neuer Geschäfts- und Tätigkeitsfelder. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit."

Auch DTM-Teamchef Fritz, der auch als Geschäftführer agiert, freut sich über den prominenten Neuzugang. "Mit Manuel konnten wir einen äußerst erfahrenen Mann für uns gewinnen, der uns in vielen Bereichen sicher weiterbringen und unsere Kompetenzen erheblich erweitern wird", so der Ex-DTM-Leiter von Mercedes-AMG.