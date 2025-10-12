Anzeige
DTM live auf Joyn und ProSieben

DTM stellt Rahmenprogramm für 2026 vor: Aus für Prototypen - neue Nachwuchsserie

  • Aktualisiert: 12.10.2025
  • 14:45 Uhr
  • Motorsport-Total

Die DTM gibt Details zum Rahmenprogramm 2026 bekannt und stellt dabei eine neue Nachwuchsserie vor.

Die DTM hat beim Saisonfinale in Hockenheim Details zum Rahmenprogramm für 2026 bekanntgegeben und eine neue Nachwuchsserie vorgestellt. Während der mit schwachen Teilnehmerzahlen kämpfende Prototypen-Cup nicht mehr stattfinden wird, weil man sich mit dem ACO nicht auf einen Einsatz der alten Fahrzeuge einigen konnte, wird der BMW-M2-Cup nach zwei Jahren Pause ein Comeback feiern.

Der Markenpokal wird 2026 vom ADAC ausgerichtet und mit einem neuen Fahrzeug und einer veränderten Organisation wieder ins DTM-Rahmenprogramm zurückkehren. Beim Boliden handelt es sich um den BMW M2 Racing, der 2026 auf der Rennstrecke debütieren wird.

Anzeige
Anzeige
DTM-Start am Norisring

Die DTM LIVE auf Joyn!

Alle Rennen gibt's live und kostenlos auf Joyn.

Anzeige

Fünf Events sind geplant, alle im Rahmen der DTM. Der größte Unterschied im Vergleich zu den Jahren 2021 bis 2023? Im Vergleich zur ersten Ära des Einsteiger-Markenpokals im Rahmen der DTM wird es keinen Zentraleinsatz mehr geben, der früher von Project 1 durchgeführt wurde, ehe das Unternehmen Insolvenz anmelden musste.

Anzeige

ADAC setzt nicht auf Zentraleinsatz

Stattdessen wird der Einsatz nun wie in anderen Serien üblich über unterschiedliche Einsatzteams durchgeführt werden. Das Konzept ist ähnlich wie in der DTM: Pro Fahrzeug gibt es nur einen Fahrer. Das Einstiegsalter sowie Reifen- und Schmierstoff-Partner werden erst bekanntgegeben.

Die Saison beginnt 2026 erst vom 19. bis 21. Juni auf dem Lausitzring, damit die Teams die Möglichkeit haben, Fahrer zu finden. Danach geht es weiter auf dem Norisring, ehe der Nürburgring, der Sachsenring und das Saisonfinale auf dem Hockenheimring anstehen.

Die Serie bestreitet pro Rennwochenende zwei Freie Trainings, ein Qualifying und zwei 25-minütige Sprintrennen. "Wir prüfen gerade, ob wir bei zwei der fünf Veranstaltungen auch drei Rennen fahren können", erklärt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DTM: Der Sieger 2025 ist gekürt und feiert mit seinem Team

Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h

Die Serie wird auch Teil des Road-to-DTM-Programms, das Talente vom Kartsport bis in die Traditionsserie fördert. Der ADAC verspricht dem Gewinner der Meisterschaft "ein umfangreiches Förderpaket" im Rahmen der Road to DTM, das den Aufstieg in die GT4 Germany ermöglichen soll.

Die Serie siedelt sich wie in der Vergangenheit in der Nachwuchspyramide zwischen dem Kartsport und der GT4-Serie an. Was das im Winter präsentierte Fahrzeug kann? Der Reihen-Vier-Zylinder-Motor mit Turbotechnologie sorgt für eine Leistung von 313 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von über 270 km/h.

Als Basis des M2 Racing dient das Chassis der aktuellen M2-Generation, die durch Rennsport-Komponenten ergänzt wurde. In der Basisausstattung kostet das Fahrzeug 98.000 Euro.

Anzeige

BMW freut sich über Ausrichter ADAC

"Der BMW-M2-Cup ist die optimale Serie für den Motorsport-Einsteiger und auf der DTM-Plattform ein Sprungbrett in die höheren Klassen", ist ADAC-Motorsportchef Voss überzeugt. "Wir freuen uns, dass wir dem Nachwuchs mit einem attraktiven Rennfahrzeug einen Start in ihre Motorsportkarriere in einer sportlich attraktiven Serie ermöglichen können."

Auch Franciscus van Meel, Chef der BMW M GmbH, ist von der Rückkehr des M2-Cup nach zwei Jahren Pause angetan: "Wir freuen uns sehr, dass der ADAC in der Saison 2026 den BMW-M2-Cup ausrichten möchte. Der Markenpokal hat in der Vergangenheit immer für spektakuläre Rennaction gesorgt, und wir können es kaum erwarten, dass er mit unserem neuen Einsteigerfahrzeug wiederbelebt wird."

Kalender des BMW-M2-Cup 2026: 19. - 21.06.2026: Lausitzring 03. - 05.07.2026: Norisring 14. - 16.08.2026: Nürburgring 11. - 13.09.2026: Sachsenring 09. - 11.10.2026: Hockenheimring

Mehr News und Videos zur DTM
Rast war bis zum Ausfall bärenstark: Lag es an übermäßig viel Power beim BMW?
News

Manthey erhebt neue Vorwürfe gegen BMW: Verdacht auf "Zauber-Mapping"

  • 10.10.2025
  • 11:52 Uhr
Ayhancan Güven holte beim Eingang in die Boxen ordentlich Schwung
News

Weiße Linie bei Boxeneingang überfahren: Wieso kam Güven davon?

  • 08.10.2025
  • 15:34 Uhr
Ayhancan Güven
News

Kommentar zum packenden DTM-Finale: So wollen wir Motorsport sehen

  • 08.10.2025
  • 09:00 Uhr
Ayhancan Güven
News

Historischer Erfolg! Ayhancan Güven gewinnt DTM-Titel

  • 07.10.2025
  • 14:15 Uhr
Titelentscheidung: Marco Wittmann konnte Ayhancan Güven nicht mehr abfangen
News

"Hätte das Gleiche gemacht": Wittmann reagiert nach Shitstorm gegen Güven

  • 07.10.2025
  • 13:18 Uhr

DTM-Highlights: Regen-Chaos zum Saisonfinale - aber einer bleibt cool!

  • Video
  • 05:19 Min
  • Ab 0
Gilles Magnus hat sich in der ersten Kurve die Aufhängung beschädigt
News

"Davon geträumt": Aston Martin verpasst ersten DTM-Sieg nach Aufhängungsdefekt

  • 07.10.2025
  • 08:15 Uhr

DTM: Rene Rast scheidet aus und klatscht spöttisch vom Rand!

  • Video
  • 02:08 Min
  • Ab 0
DTM Sachsenring
News

DTM-Finale: Letztes Rennen am Hockenheimring im Free-TV, im Joyn-Livestream - Ayhancan Güven gewinnt

  • 05.10.2025
  • 23:08 Uhr
imago images 1065398066
News

"Normales Leben führen" - Rene Rast verlässt die DTM

  • 05.10.2025
  • 17:55 Uhr