Die DTM gibt Details zum Rahmenprogramm 2026 bekannt und stellt dabei eine neue Nachwuchsserie vor. Die DTM hat beim Saisonfinale in Hockenheim Details zum Rahmenprogramm für 2026 bekanntgegeben und eine neue Nachwuchsserie vorgestellt. Während der mit schwachen Teilnehmerzahlen kämpfende Prototypen-Cup nicht mehr stattfinden wird, weil man sich mit dem ACO nicht auf einen Einsatz der alten Fahrzeuge einigen konnte, wird der BMW-M2-Cup nach zwei Jahren Pause ein Comeback feiern. Der Markenpokal wird 2026 vom ADAC ausgerichtet und mit einem neuen Fahrzeug und einer veränderten Organisation wieder ins DTM-Rahmenprogramm zurückkehren. Beim Boliden handelt es sich um den BMW M2 Racing, der 2026 auf der Rennstrecke debütieren wird.

Fünf Events sind geplant, alle im Rahmen der DTM. Der größte Unterschied im Vergleich zu den Jahren 2021 bis 2023? Im Vergleich zur ersten Ära des Einsteiger-Markenpokals im Rahmen der DTM wird es keinen Zentraleinsatz mehr geben, der früher von Project 1 durchgeführt wurde, ehe das Unternehmen Insolvenz anmelden musste.

ADAC setzt nicht auf Zentraleinsatz Stattdessen wird der Einsatz nun wie in anderen Serien üblich über unterschiedliche Einsatzteams durchgeführt werden. Das Konzept ist ähnlich wie in der DTM: Pro Fahrzeug gibt es nur einen Fahrer. Das Einstiegsalter sowie Reifen- und Schmierstoff-Partner werden erst bekanntgegeben. Die Saison beginnt 2026 erst vom 19. bis 21. Juni auf dem Lausitzring, damit die Teams die Möglichkeit haben, Fahrer zu finden. Danach geht es weiter auf dem Norisring, ehe der Nürburgring, der Sachsenring und das Saisonfinale auf dem Hockenheimring anstehen. Die Serie bestreitet pro Rennwochenende zwei Freie Trainings, ein Qualifying und zwei 25-minütige Sprintrennen. "Wir prüfen gerade, ob wir bei zwei der fünf Veranstaltungen auch drei Rennen fahren können", erklärt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss.

Die Serie wird auch Teil des Road-to-DTM-Programms, das Talente vom Kartsport bis in die Traditionsserie fördert. Der ADAC verspricht dem Gewinner der Meisterschaft "ein umfangreiches Förderpaket" im Rahmen der Road to DTM, das den Aufstieg in die GT4 Germany ermöglichen soll.

Die Serie siedelt sich wie in der Vergangenheit in der Nachwuchspyramide zwischen dem Kartsport und der GT4-Serie an. Was das im Winter präsentierte Fahrzeug kann? Der Reihen-Vier-Zylinder-Motor mit Turbotechnologie sorgt für eine Leistung von 313 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von über 270 km/h. Als Basis des M2 Racing dient das Chassis der aktuellen M2-Generation, die durch Rennsport-Komponenten ergänzt wurde. In der Basisausstattung kostet das Fahrzeug 98.000 Euro.

