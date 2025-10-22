Schimon war einst als Praktikant in der ran-Redaktion tätig schon lange Teil der "ran-Racing-Familie." Nun folgt er als Kommentator für Eddie Mielke, der das Renngeschehen acht Jahre für ProSiebenSat.1 kommentiert hat.

Mit Tobias Schimon wird die nächste Saison eine neue Stimme die Rennwochenenden der DTM begleiten, die im ran -Kosmos bereits ein bekanntest Gesicht hat.

Die DTM bekommt ab der neuen Saison eine neue Stimme. Der langjährige Kommentator Eddie Mielke wird ab 2026 abgelöst.

Nicht nur bei ran, sondern auch in der DTM ist Schimon kein unbekannter. In der vergangenen Saison kommentierte er bereits das Rennen am Norisring.

Des weiteren ist der DTM-Kenner als Beitragsmacher für Vor- und Nachberichte in der DTM sowie Formel-E im Einsatz gewesen und führte für den ADAC Interviews im Fan TV direkt von der Rennstrecke.

Seinen ersten Einsatz wird Schimon in Spielberg in Österreich am letzten Aprilwochenende 2026 haben. Dann startet die DTM mit ihrem ersten Rennen in ihre neue Saison.

ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer:

"Zuerst natürlich ein herzliches Dankeschön an Eddie Mielke für sein außerordentliches Engagement in den letzten Jahren. Wir wollen ab der kommenden DTM-Saison bewusst einen jüngeren Weg mit einer neuen Stimme gehen. Tobias Schimon ist für diesen Generationenwechsel die perfekte Besetzung. Es freut mich umso mehr, weil mit Tobi erneut ein Kollege in die erste Reihe rückt, der seine Anfänge als Praktikant in der 'ran'-Redaktion hat."

Tobias Schimon:

"Seit 2011 war ich beruflich in unterschiedlichen Funktionen bei nahezu jedem DTM Rennen vor Ort. Jetzt als Kommentator meiner geliebten DTM bei „ran Racing" zu fungieren ist eine große Ehre. Vom Praktikanten zum Kommentator. Danke an ProSieben für das Vertrauen.“