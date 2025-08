DTM: Wieso Ford Mustang ohne Klimaanlage fahren darf

Ex- DTM -Pilot David Schumacher kann ein Lied davon singen, denn beim 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife ging beim Mustang mit der Nummer 65 schon in der Einführungsrunde der Klimakompressor kaputt, weshalb das Rennen zum absoluten Härtetest für ihn, die Owega-Brüder und Dennis Fetzer wurde.

"Es gibt keine 'Variant Option' wie beim Mercedes, das so oder so einzustellen. Daher brauchst du dieses Gerät, das dir Frischluft reinholt, sonst wird es da drin arg stickig und warm."

Der Ford Mustang GT3 ist nicht für einen Einsatz ohne Klimaanlage vorgesehen. Dennoch darf das Fahrzeug in der DTM durch eine Sondergenehmigung anders als in der FIA-Homologation ohne das inklusive aller Anbauteile 15 Kilogramm wiegende System eingesetzt werden, damit der populäre Bolide im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen konkurrenzfähiger ist.

Wie es gelang, von der FIA-Homologation abzuweichen

Dennoch hat man in der DTM vor dem offiziellen Test Anfang April in Oschersleben in Abstimmung mit dem ADAC und der SRO Motorsports Group, die für die Balance of Performance zuständig ist, entschieden, den Mustang über den Ausbau der Klimaanlage abzuspecken.

"In der DTM gibt es die Möglichkeit für eine Zusatzhomologation - und die haben wir hier ausgenutzt, um die Klimaanlage wegen des Gewichts rauszukriegen", verweist Fritz auf die dieses Jahr eingeführte Grauzonen-Regelung von SRO und ADAC. Sie war eigentlich dafür vorgesehen, Freiheiten in der FIA-Homologation einzuschränken, um aus Kostengründen ein Performance-Wettrüsten zu unterbinden.