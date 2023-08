Platz 2: Thomas Preining (Manthey EMA)

Preining ist konstant, er ist konstant vorne, und das noch in einem Porsche, der in diesem Jahr sehr gut funktioniert. Der Österreicher ist Gesamterster und das zurecht. Doch wir packen ihn frecherweise auf den zweiten Platz, da er "nur" 34 Punkte am Norisring sammeln konnte und so seine Kontrahenten durch mehr Punkte aufholen konnten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er am im ersten Rennen durch einen verpatzten Boxenstopp wieder das Nachsehen hatte und sonst besser da stehen würde. Es wäre also auch in Ordnung, ihn auf die eins zu packen, die wir ...