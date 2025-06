DTM: Timo Glock übt nach wildem Abflug heftige Kritik: "Schaltet mal wer Gehirn ein?"

Anlass seines Ärgers ist der Zwischenfall mit Magnus in Runde sieben des Samstagsrennens, als der Dörr-McLaren-Routinier den auf Platz 14 liegenden Belgier überholte und dann beim Abschluss des Manövers mit den Aston Martin kollidierte und wild von der Strecke flog.

"Ich habe das schon in Oschersleben gesagt, wo ich leider Gottes die Möglichkeit hatte, mir das von hinten zu schauen. Das sieht zwar spektakulär im Fernsehen aus, aber Rennen fahren ist für mich weniger, dass man sich ständig bewusst in die Karre fährt, wenn wir jetzt mal das Verstappen-Russell-Duell ausklammern. Die Hälfte der Autos muss ja runderneuert werden."

Timo Glock beschwert sich nach seinem wilden Abflug beim Samstagsrennen der DTM in Zandvoort , der eine Folge der Kollision mit Aston-Martin-Pilot Gilles Magnus war, erneut über die Fahrweise in der DTM .

Abflug bei 220 km/h: "Wusste, dass Überschlag passieren kann"

"Er hat vorher mit Rast gekämpft und kam schlecht aus Kurve 3. So bin ich in die Position gekommen, mich danebenzusetzten", erklärt Glock. "Wir sind dann zusammen durch den Linksbogen gefahren, jeder hat genügend Platz gegeben - und in dem Rechtsbogen nach oben hin hat er zurückgezogen. Ich habe nur gesehen, wie neben mir das Auto komplett verschwindet. Die Sicht im Auto ist nicht überragend, aber für mich war er nicht mehr da."

Daher sei für Glock klar gewesen, dass die Kurve ihm gehört. Der Dörr-McLaren-Pilot machte also die Kurve zu, weil aber Magnus immer noch neben ihm war, kam es zur Kollision - und zum Abflug, bei dem Glock zunächst in eine Styropor-Tafel krachte und danach spektakulär über den Grünstreifen zwischen Strecke und Kiesbett driftete.

"Die Berührung fand bei Tempo 220 statt, der Kontakt mit dem Gras bei 195", so Glock, der froh war, dass nichts Schlimmeres passierte. "Ich wusste natürlich, dass ein Überschlag passieren kann, wenn ich mit so einer Geschwindigkeit seitlich ins Kiesbett komme", sagt er. "Ich habe versucht, mit Vollgas vom Kies wegzubleiben, was einigermaßen funktioniert hat. Dann war der Reifen hinten platt."