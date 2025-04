Und weiter: "Der Christian Menzel hat zu mir immer gesagt, du kriegst so den Arsch voll in diesem Markenpokal, du hast keine Chance. Habe ich gesagt: Ja und? Dann ist es halt so! Mir auch egal, weil ich war ja gut dabei, also es war nicht so verkehrt."

2023 war das Staunen groß, als Ex-Formel-1- und DTM -Pilot Timo Glock nach dem Aus als BMW-Werksfahrer als Gastfahrer im Porsche-Supercup und in der Breitensport-Serie DMV-BMW-318ti-Cup auftauchte. Abgesehen davon, dass er sich mit einem zweiten Platz in den völlig ungewohnten BMW-Boliden nicht schlecht schlug und ein Jahr später zurückkehrte, ist er bis heute über die Reaktionen verwundert.

Timo Glock war als Gastfahrer in einer Breitensport-Serie aktiv. Das ihm entgegengebrachte Unverständnis verwundert ihn, vor allem in Hinblick auf den fehlenden deutschen Nachwuchs.

Das Wichtigste in Kürze

"Man wird belächelt"

"Vielleicht bin ich da ein Einzelgänger, I don't know - aber ich kann nicht verstehen, wieso ich mir damit was antue!", wundert er sich: "Ich bin auch mal Formel 1 gefahren, habe auf dem Podium gestanden, ich muss also nichts beweisen." Abgesehen davon sei es auch für den deutschen Motorsport nicht unwesentlich, dass eine Rennserie wie der DMV-BMW-318ti-Cup endlich Beachtung erfährt.

"Der 318ti-Cup hatte keine Reichweite, der wurde gar nicht wahrgenommen", erklärt Glock. Dabei fahren aktuell "ganz viele Nachwuchsfahrer im 318ti-Cup, weil sie sich den Kartsport nicht mehr leisten können. Das zeigt, dass wir in Deutschland sowieso keinen Nachwuchs mehr haben, was schmerzhaft ist."

Dann komme "ein ehemaliger Formel-1-Fahrer wie ich dort hin, und man wird belächelt, anstatt dass man sagt: Wie geil ist das denn, dass man diese Plattform mal zeigt! Das ist der Markenpokal mit dem größten Starterfeld - 55, 60 Autos. Und alles in einer Klasse", bricht Glock eine Lanze für die Serie: "Ich will dem BMW ja gar nicht an die Karre pissen, aber da wäre ich doch als Marke stolz drauf!"