DTM: Durch die zwei Pflichtstopps - Meister Mirko Bortolotti sorgt sich um "Fairness"

Tricksen Teams mit Sonnenlicht und anderen Mitteln?

Bei zwei Stopps könnte das einen noch größeren Vorteil bedeuten. Das Abt-Team fordert nun - übrigens nicht zum ersten Mal - ein, dass der ADAC genauer hinschaut.

"Unser Vorschlag ist, dass Reifen, die aufs Auto kommen sollen, bei einem Boxenstopp frühzeitig in einem gewissen Bereich der Box sein müssen, um zu gewährleisten, dass sie durch das Dekra-Techniker-Scrutineering überwacht werden können, bevor man sie aufs Auto gibt", sagt Abt-Sportdirektor Martin Tomczyk auf Nachfrage von Motorsport-Total.com.

Dabei gehe es um "Temperatureinflüsse", die nicht erlaubt sind. Tatsächlich gab es in der DTM seit der Einführung des Heizdecken-Verbots immer wieder Verdachtsfälle, dass Reifen hinter der Box in die Sonne gelegt wurden oder in einem gewissen Bereich in der Box positioniert wurden, damit sie etwas Sonnenlicht abbekommen und dadurch nach dem Reifenwechsel schnellere Rundenzeiten zulassen.