Anzeige

Die Formel E hat einen neuen Weltmeister. Jake Dennis feiert in London den größten Erfolg seiner Karriere und überzeugt dabei mit beeindruckenden Eigenschaften.

Nachdem die letzte Konfettischlange vom Podium auf die darunterliegende Boxengasse gefallen war, ließ sich nur schwer sagen, was nach diesem denkwürdigen Rennen am hellsten strahlte: die Lichter an der Decke der ExCel-Messehalle in London oder doch die Augen von Jake Dennis?

"Es ist absolut unglaublich, was wir hier gerade erleben", gestand der 28 Jahre alte Brite nach der Siegerehrung am ran-Mikrofon und blickte stolz auf seine feiernden Mechaniker.

Obwohl er das erste Rennen des Doubleheaders in der offiziellen "Heimat der Formel E" nur als Zweiter beendet hatte, gab es an diesem Samstagabend keinen Größeren als "King Jake I".

"Die ganzen Emotionen, Weltmeister zu werden – und dann mit so einem Rennen. Ich kann es noch gar nicht glauben." Drei Jahre nach seinem Debüt steht Dennis endlich an der Spitze der umkämpften Rennserie.