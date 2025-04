Formel E 2024/25: Alle Infos zu den Teams, Fahrern, Terminen, Wertungen und Übertragungen im TV

Die Rennsport-Serie Formel E trägt auch in der Saison 2024/25 wieder 16 Rennen an zehn verschiedenen Standorten in der ganzen Welt aus. Nach seinem Triumph im Vorjahr geht Ex-Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein aus Deutschland als Titelverteidiger an den Start.

In der Saison 2024/ 25 sind wie bereits in der Vorsaison insgesamt elf Teams am Start. Als Fahrzeughersteller sind Jaguar, Maserati, Lola Cars, Mahindra, DS Automobile sowie Nissan und Porsche dabei, die sogar zwei, bzw. drei Teams beliefern.

Formel E 2024/25: Die Termine und Strecken im Überblick

Der Auftakt in die Formel-E-Saison erfolgte im Dezember 2024 in Sao Paulo. Im Jahr 2025 finden die übrigen 15 Rennen statt. Die 16 Rennen verteilen sich auf insgesamt zehn Strecken. An sechs Wochenenden wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag um Punkte gefahren. Am 12. und 13. Juli macht die Formel E in der deutschen Hauptstadt Berlin Halt. Mit Jakarta und Miami kehren zwei Städte zurück in den Rennkalender.