Momente vor Wehrleins Unglück wurde Günther in die Wand gedrückt. Er konnte weiterfahren und holte am Ende Rang zwölf. David Beckmann (Kiro) schied in seinem ersten Formel-E-Rennen als Stammpilot vorzeitig aus.

Fünf Runden vor Schluss wurde sein Bolide in einem engen Mehrkampf um die Spitze ausgehebelt, überschlug sich und landete in der Begrenzungsmauer.

Pascal Wehrlein startete von der Pole Position, kämpfte um den Sieg - und lag am Ende mit seinem Porsche kopfüber auf der Strecke: Der Weltmeister der Formel E ist beim turbulenten Saisonauftakt in Sao Paulo vorzeitig ausgeschieden.

Piloten dürfen für kurze Zeit zusätzlich einen Vorderradantrieb nutzen

Für kurze Zeit dürfen die Piloten einen Vorderradantrieb zuschalten, diesen großen Vorteil nutzte Wehrlein im Gegensatz zu einigen Gegnern erst spät, er arbeitete sich damit dann gleich wieder in die Spitzengruppe vor - nur wenig später begann die wilde Schlussphase.

Der Kalender der Formel E umfasst insgesamt zehn Stationen mit 15 sogenannten e-Prix. In Deutschland wird erneut in Berlin auf dem Gelände des einstigen Flughafens Tempelhof gefahren, am 12. und 13. Juli steigen dort zwei Rennen. Es ist die letzte Station vor dem Saisonfinale in London.