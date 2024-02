Formel 1: Aston Martin 2024 mit hohen Zielen - Verstappen soll Maßstab sein

Anzeige

Aston Martin setzt sich für die anstehende Formel-1-Saison offenbar hohe Ziele.

Der britische Formel-1-Rennstall Aston Martin hat am Montag sein neues Auto für die kommende Formel-1-Saison vorgestellt und gleich große Ziele ausgegeben.

"Wir wollen regelmäßig um Punkte, Podestplätze und um unseren ersten Sieg in Grün kämpfen", sagte Teamchef Mike Krack. Wie "motorsport-total.com" berichtet, nehme man 2024 sogar den Weltmeister ins Visier.

Max Verstappen und sein Team seien laut Technikdirektor Dan Fallows "in Sachen Performance die Referenz". Beim Fokus "reden wir von Red Bull", sagte er in einer Online-Pressekonferenz.

Mit acht Podestplätzen hatte der spanische Starpilot Fernando Alonso schon in der vergangenen Saison immer wieder auf Aston Martin aufmerksam gemacht. Nun will man mit dem neuen Auto noch höher hinaus. "Der AMR24 versteht sich prinzipiell als eine klare Evolution des Vorjahresautos", sagte Fallows.

Vom 21. bis 23. Februar wird der Bolide von Alonso und Teamkollege Lance Stroll bei den offiziellen Wintertests in Bahrain getestet. Die Saison startet dann am 2. März am selben Ort mit dem Grand Prix.