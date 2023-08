Anzeige

Bittere Nachricht für Daniel Ricciardo: Nach einem Unfall im 2. Freien Training zum Großen Preis der Niederlande in Zandvoort kann der Australier nicht am weiteren Rennwochenende teilnehmen.

Von Chris Lugert

Daniel Ricciardo kann nicht am weiteren Rennwochenende der Formel 1 in Zandvoort teilnehmen. Der Australier, der für das Red-Bull-Nachwuchsteam AlphaTauri fährt, zog sich bei einem Unfall im 2. Freien Training am Freitag einen Bruch in der linken Hand zu.

Als Ersatz nominierte das italienische Team den Neuseeländer Liam Lawson. Der 21-Jährige wird damit, sofern ihm selbst nichts passiert, sein erstes Rennen in der Motorsport-Königsklasse bestreiten. Im vergangenen Jahr kam Lawson dreimal als Freitagsfahrer zum Einsatz.

Ricciardos Verletzung ereignete sich bei einem Unfall früh in der zweiten Session des Wochenendes. Beim Einschlag in der Streckenbegrenzung wurden die Hände durch die Kräfte des Lenkrades verdreht, nach dem Ausstieg aus dem Cockpit litt er sichtbar unter Schmerzen.

Der 34-Jährige hatte erst Mitte Juli sein Comeback in der Formel 1 gefeiert und den Platz des Niederländers Nyck de Vries übernommen. Der frühere Formel-E_Weltmeister war wegen schwacher Leistungen entlassen worden.