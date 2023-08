Alonso und Wolff verneigen sich vor Verstappen

Bei seinem Heimrennen in den Niederlanden hat er am vergangenen Wochenende außerdem den alten Rekord von Sebastian Vettel aus der Saison 2013 (neun Siege hintereinander) eingestellt, und der WM-Titel ist ihm kaum noch zu nehmen. Neun Rennwochenenden vor Schluss hat Verstappen 138 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez.

Max Verstappens Saison 2023 sprengt alle Rekorde. Der Red-Bull-Pilot hat elf der bisherigen 13 Grands Prix und zwei von drei F1-Sprints gewonnen. Dazu kommen ein zweiter Platz in Saudi-Arabien und Aserbaidschan sowie ein dritter Platz im F1-Sprint in Aserbaidschan. Totalausfälle? Fehlanzeige.

Der kann bei neun Grand-Prix- und drei F1-Sprint-Siegen noch maximal 258 Punkte erobern, aber das ist wohl eine rein theoretische Rechnung. Ebenfalls rein theoretischer Natur sind Rechenspiele, wonach Verstappen bereits in Japan, sechs Grands Prix vor Saisonende, Weltmeister werden könnte. In der Praxis wird es wahrscheinlich etwas länger dauern.

Spaß beiseite: "Lewis kann das auch. Aber um so abzuliefern, muss alles passen: dein Selbstvertrauen, deine Verbindung zum Auto", sagt Alonso und versucht zu erklären, was Verstappen aktuell von den anderen Superstars der Formel 1 unterscheidet: "Max schafft es öfter als alle anderen, wirklich 100 Prozent abzurufen. Und deswegen dominiert er gerade so."

"Auf so dominante Art und Weise zu gewinnen, ist in jedem Profisport eine komplizierte Angelegenheit. Wir Rennfahrer sind normalerweise sehr selbstbewusst. Aber auf seinem Niveau zu fahren ...", staunt der zweimalige Weltmeister und scherzt: "Ich glaube, dass ich auch ziemlich gut sein kann. Lewis? Weiß ich nicht. Aber ich schon!"

Und weil Verstappen zwar im mutmaßlich besten Auto der Formel 1 von Sieg zu Sieg fährt, seinen Teamkollegen dabei aber phasenweise regelrecht deklassiert, wächst in der Szene die Anerkennung vor seinen Leistungen. Selbst Konkurrenten wie Fernando Alonso finden inzwischen: "Manchmal wird unterschätzt, was Max leistet."

"Die Unvorhersehbarkeit ist ein Element, das die Formel 1 so aufregend macht. Wir alle wollen am Sonntag den Fernseher einschalten und ein spannendes Rennen sehen, aber das ist im Moment nicht der Fall. Weil ein Team mit einem Fahrer einen viel besseren Job macht als alle anderen. Das müssen wir einfach anerkennen", sagt der Mercedes-Teamchef.

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist tief beeindruckt von dem Niveau, auf dem Verstappen 2023 performt: "'Checo' ist ja auch kein Idiot. 'Checo' ist ein mehrfacher Grand-Prix-Sieger und hat bei Racing Point ein Rennen gewonnen. Wir haben in all den Jahren gesehen, dass er Rennen fahren kann. Aber Max hat bisher jeden einzelnen seiner Teamkollegen völlig zerstört."

Platz 1 (geteilt): Max Verstappen Zehn Jahre nach Sebastian Vettel, schafft auch der Niederländer neun Siege in Folge und egalisiert den Rekord ausgerechnet vor dem Heimpublikum. Die Chancen auf einen zehnten Sieg in Folge in Monza sind sehr hoch, womit sich Verstappen zu alleinigen Rekordhalter aufschwingen würde. © Every Second Media

Platz 1 (geteilt): Sebastian Vettel Ebenfalls neun Siege in Serie konnte der Heppenheimer in seinem letzten Weltmeister-Jahr 2013 einfahren mit Red Bull. Ein Rekord bei den Österreichern, der nicht so lange gehalten hat... © 2013 Getty Images

Platz 4 (geteilt): Michael Schumacher Ausnahmsweise mal nicht in den Top drei, dafür aber mehrmals vertreten in der Liste. Der Kerpener stellte in seinem letzten Weltmeister-Jahr mit Ferrari eine Serie von sieben Siegen in Folge auf. © Beautiful Sports

Platz 6: Michael Schumacher Selbstverständlich ebenfalls vertreten in dieser Liste ist der deutsche Rekordweltmeister. 2000 und 2001 konnte Schumi insgesamt sechs Rennen in Folge im Ferrari für sich entscheiden. In beiden Jahren holte er auch den Weltmeistertitel. © Motorsport Images

Platz 7 (geteilt): Lewis Hamilton "Nur" auf Platz sieben in der Liste ist der siebenmalige Weltmeister. In seinem ersten Weltmeister-Jahr mit Mercedes 2014, konnte der Brite fünf Rennen in Folge gewinnen. © Every Second Media

Platz 7 (geteilt): Nigel Mansell Ebenfalls fünf Siege in Serie feierte der Brite Nigel Mansell in der Saison 1992 mit Ferrari. In jenem Jahr konnte er zudem das einzige Mal die Weltmeisterschaft für sich entscheiden. © Motorsport Images

Platz 7 (geteilt): Jim Clark Schon etwas länger her ist die Siegesserie von Jim Clark aus dem Jahr 1965. In diesem Jahr konnte der Brite mit Lotus seinen zweiten WM-Titel feiern. Drei Jahre später verunglückte Clark am Hockenheimring tödlich. © ZUMA/Keystone

Platz 7 (geteilt): Jack Brabham Auf Platz sieben liegen gleich vier Fahrer. Sie alle konnten fünf Rennen in Folge gewinnen. Die Liste eröffnet der Australier Jack Brabham. In seinem zweiten Weltmeister-Jahr 1960, konnte der dreimalige Weltmeister fünf Rennen in Serie gewinnen. © ZUMA/Keystone

Große Fahrer hat die Formel 1 in ihrer Geschichte schon immer hervorgebracht. Dabei wurden grandiose Rekorde aufgestellt und wieder gebrochen. In Zandvoort konnte Max Verstappen einen Rekord von Sebastian Vettel (Foto) einstellen, indem er sein neuntes Rennen in Folge gewann. ran zeigt die größten Siegesserien der Formel 1-Geschichte. © 2013 Getty Images

Was am Rennsonntag folgte, war stattdessen eine Machtdemonstration von Verstappen, der seither keinen Grand Prix mehr verloren hat. Dabei hatte die Wende, so sieht das zumindest Verstappen selbst im Nachhinein, bereits eine Woche zuvor in Aserbaidschan begonnen. Still und heimlich und von der Öffentlichkeit unbemerkt.

Verstappen gewann den Saisonauftakt in Bahrain und das dritte Rennen in Australien, doch beim zweiten Rennen in Saudi-Arabien und beim vierten in Aserbaidschan siegte Perez. Die WM stand Spitz auf Knopf. Dann kam Miami, Perez stand auf Poleposition und Verstappen auf Platz 9, und es sah so aus, als könne der Außenseiter erstmals die WM-Führung übernehmen.

In beiden Jahren konnte Perez in den ersten Rennen halbwegs mit Verstappen mithalten. Der brauchte offensichtlich ein paar Wochen, um das Auto ganz nach seinen Vorstellungen zu trimmen, und hatte dabei die volle Unterstützung seines Teams. Nicht, weil er systematisch bevorzugt wird. Sondern weil sich jedes Team selbstverständlich am schnelleren Fahrer orientieren würde.

Für die Theorie, dass Verstappen eine besondere Gabe hat, mit einem Fahrverhalten zurechtzukommen, mit dem andere Fahrer nicht so gut umgehen können, ganz ähnlich wie seinerzeit bei Schumacher und Benetton der Fall, gibt es jedenfalls Indizien. Eigentlich muss man dafür nur an den Beginn der Saisons 2022 und 2023 zurückgehen.

Platz 1: Max Verstappen (Red Bull) Was kann man zu Verstappen noch sagen? Der Niederländer ist auf Schumacher-Niveau unterwegs: gnadenlos schnell, ohne Fehler, keine Angriffsfläche. Er rast in seiner eigenen Liga. Trotz schwierigster Bedingungen kann Verstappen auch in Zandvoort ungefährdet seinen neunten Sieg in Folge einfahren. © 2023 Getty Images

Platz 2: Lando Norris (McLaren) Trotz eines schwierigen Rennens zeigt Norris mit P2 im Qualifying erneut, dass er in bestechender Form ist. Daran ändert auch ein durchwachsenes Rennen nichts, was hauptsächlich den Bedingungen geschuldet ist. © 2023 Getty Images

Platz 4: Pierre Gasly Den größten Sprung im Ranking macht der Franzose mit seinem Podestplatz in Zandvoort. Bei den schwierigen Bedingungen kommt Gasly von Beginn an sehr gut zurecht und kann problemlos mit den Besten mithalten. Trotz fünf Sekunden Strafe landet er am Ende auf dem Podest. © Every Second Media

Platz 6: Alex Albon Was für ein Wochenende für Albon. Sensationell P4 im Qualifying und auch im Rennen fährt der Thailänder trotz schlechter Strategie stark und holt vier Punkte für Williams. Beim britischen Traditionsteam scheint so langsam der Knoten zu platzen. © PanoramiC

Platz 7: Carlos Sainz (Ferrari) Das Wochenende geht ähnlich wie beim Teamkollegen bescheiden los. Am Sonntag zeigt der Spanier allerdings ein beherztes Rennen und landet auf Platz fünf. Mit ein bisschen mehr Konstanz ist noch einiges drin für Sainz in dieser Saison. © 2023 Getty Images

Platz 8: George Russell (Mercedes) 2022 konnte Russell Hamilton mehr als nur das Wasser reichen - schnitt in der Fahrerwertung sogar vor dem Kollegen ab. In dieser Saison wirkt Russell angeschlagen und schon fast nervös bis unsicher. In Zandvoort ist eine klare Steigerung zu sehen mit P3 im Qualifying. Das Rennen verläuft durch eine schlechte Strategie allerdings punktlos. © 2023 Getty Images

Platz 9: Charles Leclerc Ein von vorne bis hinten enttäuschendes Wochenende für den Monegassen in Zandvoort. Keine Session will so richtig gelingen und im Rennen gibt es früh einen Kontakt, wodurch Leclerc sein Auto schließlich abstellen muss. Nächste Woche sollte er es bei Ferraris Heimrennen in Monza besser machen. © Every Second Media

Platz 10: Oscar Piastri Der Australier wird in Zandvoort sowohl im Qualifying als auch im Rennen, nach einem starken Wochenende in Spa, wieder etwas auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. In den nassen Bedingungen tut sich Piastri schwer. Trotzdem ist der Rookie auf einem sehr guten Weg. © 2023 Getty Images

Platz 11: Esteban Ocon Obwohl es am Ende noch für ein paar Punkte reicht, ist es kein gutes Wochenende für den Franzosen. Im Qualifying ist schon in Q1 Schluss. Im Rennen kann er auch nicht mit Teamkollege Gasly mithalten. In Monza muss eine klare Steigerung her. © Every Second Media

Platz 13: Yuki Tsunoda Zwar zeigt der Japaner auch in Zandvoort zwischenzeitlich seinen Speed, allerdings landet er am Ende sogar hinter Teamkollege Lawson. Zu selten schafft es Tsunoda über ein ganzes Wochenende seinen Speed zu zeigen. © 2023 Getty Images

Platz 15: Sergio Perez (Red Bull) Der Mexikaner fährt in diesem Jahr klar im Schatten von Dominator Verstappen. Das ist auch in Zandvoort nicht anders. Nur P7 im Qualifying und P4 im Rennen sind im besten Auto einfach zu wenig. So wird er die Gerüchte um eine mögliche Entlassung nicht loswerden.. © PanoramiC

Platz 19: Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) Weiterhin durchwachsen sind die Leistungen des Chinesen. Zwar zeigt er immer mal wieder sein Potential in einem schwierigen Auto, allerdings kann er auch in Zandvoort einen Einschlag in die Leitplanken nicht verhindern. © 2023 Getty Images

Formel 1 - Power Ranking nach dem Rennen in Zandvoort Die Formel 1 hat ihre Sommerpause beendet. In Zandvoort dominierte erneut Max Verstappen, der damit das Rennen um den WM-Titel weiter souverän anführt. Doch dahinter geht es noch immer eng zur Sache. Welcher Fahrer kam am besten aus der Sommerpause? ran zeigt euch das Power Ranking der Formel 1. © Getty

Aber: "Als ich den Dreh mal raus hatte, fand ich dort schon einen super Rhythmus. Dann habe ich die Reifen ein bisschen zu hart rangenommen und zerstört. Aber ich dachte mir: 'Okay, das ist sehr interessant für die nächsten Rennen.' Und in denen habe ich das dann umgesetzt, und seither hilft mir das auf jeder Strecke."

Verlierer: Logan Sargeant Wenn man schon ein Erfolgserlebnis feiert, dann sollte man es nicht direkt wieder torpedieren. Williams-Pilot Sargeant zeigte in Zandvoort zunächst sein bislang bestes Qualifying und kam erstmals in Q3, schrottete sein Auto aber in eben jenem dritten Quali-Abschnitt. Im Rennen folgte der nächste heftige Unfall. Für Williams bedeutet das hohe Kosten, Sargeant wiederum steht immer mehr auf der Kippe. © 2023 Getty Images

Verlierer: Daniel Ricciardo Womit wir direkt bei Ricciardo wären. Bei einem Unfall im Training am Freitag brach er sich einen Knochen in der linken Hand, die Verletzung stellte sich bei der OP in Spanien als komplizierter heraus. Er wird die nächsten Rennen aller Voraussicht nach verpassen. Das ist besonders bitter, weil er erst im Juli sein Comeback gefeiert hatte - und nun keine Argumente für das Red-Bull-Cockpit sammeln kann. © 2023 Getty Images

Verlierer: Sergio Perez Der Mexikaner kann fast froh sein, dass Daniel Ricciardo jetzt erst einmal ausfällt. Denn der Australier gilt als heißer Kandidat, um Perez im kommenden Jahr bei Red Bull abzulösen. Seine Vorstellung in Zandvoort war erneut enttäuschend. Im Qualifying wurde Perez nur Siebter, im Rennen schmiss er ein Podium zudem durch eine unnötige Strafe wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse weg. © 2023 Getty Images

Verlierer: Charles Leclerc Der einst so hell strahlende Stern des Monegassen verglüht immer mehr, das Wochenende in Zandvoort war erneut ein Reinfall für den Ferrari-Piloten. Im Qualifying schmiss er sein Auto zum wiederholten Male in die Wand, im Rennen beschädigte er sich seinen Boliden im Zweikampf und musste später aufgeben. Vom WM-Aspiranten, der er einst zu sein schien, ist er derzeit weit entfernt. © 2023 Getty Images

Gewinner: Die Fans in Zandvoort Zum dritten Mal seit der Rückkehr in den Kalender gastierte die Formel 1 in Zandvoort - und immer mehr zeigt sich, dass dieses Rennen eine absolute Bereicherung ist. Die Stimmung auf den vollbesetzten Rängen war grandios, die Fans feierten eine tolle Party. Und selbst Regen und Rote Flaggen taten der Atmosphäre keinen Abbruch. So macht Motorsport Spaß. © Every Second Media

Gewinner: Williams Für den britischen Rennstall war das Wochenende in Zandvoort ein Erfolg. Erstmals seit 2017 kamen beide Autos im Qualifying in Q3, Alex Albon brachte als Achter im Rennen wichtige Punkte nach Hause. Das Traditionsteam befindet sich klar im Aufwärtstrend und hat derzeit gute Chancen, Platz sieben in der Konstrukteurs-WM auch am Saisonende zu behaupten. © 2023 Getty Images

Gewinner: Fernando Alonso Was könnte Alonso in einem Red Bull anrichten? Vermutlich einiges, denn fahrerisch hat er auch mit 42 Jahren nichts von seinen Qualitäten eingebüßt. Bereits zum siebten Mal in dieser Saison fuhr der Aston-Martin-Pilot in Zandvoort auf das Podium und ließ dabei auch den zweiten Red Bull von Sergio Perez hinter sich. Gäbe es nicht diesen außerirdischen Verstappen, wäre ein Sieg wohl nur eine Frage der Zeit. © 2023 Getty Images

Gewinner: Max Verstappen Was soll diesen Mann noch stoppen? Die Frage nach dem "Wer" stellt sich schon gar nicht mehr. Selbst chaotische Bedingungen wie in Zandvoort mit Regen, Sonne und wieder Regen können Verstappen nichts anhaben. Mit dem neunten Sieg in Serie stellte der wohl bald dreimalige Weltmeister den Rekord von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2013 ein. Pure Dominanz! © 2023 Getty Images

Die Gewinner und Verlierer des Formel-1-Rennens in Zandvoort Max Verstappen siegt beim Formel-1-Rennen in Zandvoort und schreibt die Geschichtsbücher weiter um. Sein Teamkollege Sergio Perez hingegen betrieb abermals keine Eigenwerbung und muss mehr denn je um sein Cockpit zittern. ran hat die Gewinner und Verlierer des Niederlande-GP. © 2023 Getty Images

Jetzt ist Risikomanagement am wichtigsten

Seither hat sich das Kräfteverhältnis völlig gedreht und Verstappen fährt in seiner eigenen Liga. Bei Rennen wie zuletzt in den Niederlanden geht es für ihn eigentlich nur noch um Risikomanagement: "In so einem schwierigen Rennen schon", nickt der bald dreimalige Weltmeister. "Ich fahre jetzt jedenfalls ganz anders als vor ein paar Jahren, als ich noch nicht um die WM gekämpft habe."

Dabei fährt Verstappen schneller als alle anderen. Und trotzdem fühlt er sich eigenen Angaben nach nie in Gefahr, die Kontrolle über die Situation zu verlieren: "Selbst wenn ich so fahre, weiß ich, dass ich ein Auto habe, das richtig viel kann. Das hilft, die Kontrolle zu behalten, schätze ich", relativiert er seine eigene Leistung.

Gleichzeitig sagt Verstappen: "Ich glaube, es hat in der Vergangenheit dominantere Autos gegeben als das, das wir haben. Trotzdem haben die nicht neun Rennen hintereinander gewonnen. Also ja, es ist schwierig. Es ist ganz leicht, in Rennen wie in Zandvoort eine falsche Entscheidung zu treffen oder ins Kiesbett zu rutschen. Es ist nie so leicht, wie es aussieht."

Eine offensichtliche Anspielung auf seinen Erzrivalen Lewis Hamilton, dessen Mercedes-Team die Formel 1 von 2014 bis 2020 fast nach Belieben dominiert hat. Damals war jedoch anders, dass Hamiltons Teamkollegen - zuerst Nico Rosberg, dann Valtteri Bottas - gefühlt viel näher dran waren als Perez das jetzt an Verstappen ist ...