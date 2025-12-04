Formel 1: Adrian Sutil weist Anschuldigungen nach Festnahme zurück

Nachdem der Ex-Formel-1-Pilot Adrian Sutil vor kurzem festgenommen wurde, gibt es nun ein erstes Statement von ihm. Er bestreitet die Vorwürfe und kündigt gleichzeitig Kooperation mit den Behörden an.

Eine Woche nach seiner Festnahme hat sich Adrian Sutil erstmals selbst zur Situation geäußert. In einer von seinem Anwalt Dirk Schmitz übermittelten Stellungnahme lässt der frühere Formel-1-Fahrer ausrichten, dass er die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen "zurückweist", aber "vollständig" mit den Ermittlern kooperiert, "um zu einer schnellen und umfassenden Aufklärung beizutragen".

Weiter heißt es: "Adrian Sutil ist zuversichtlich, dass sich die Vorwürfe im Zuge der weiteren Ermittlungen strafrechtlich als unbegründet erweisen und sein großer Name als Formel-1-Fahrer vollständig rehabilitiert wird." Für Sutil gilt die Unschuldsvermutung.

Die "Bild" hatte vergangene Woche berichtet, es bestehe der Verdacht "des gemeinschaftlichen Betrugs im besonders schweren Fall". Das Sutil-Statement verweist nun auf "Vorwürfe im Bereich vermögensrechtlicher Delikte im Zusammenhang mit internationalen Geschäften", ohne weiter ins Detail zu gehen.