In der kommenden Formel 1-Saison wird Toyota eine größere Rolle einnehmen: Nachdem der japanische Autohersteller bereits mit dem Haas-Team eine Partnerschaft hat, werden sie nun namensgebender Sponsor des Rennstalls.

Toyota wird in der kommenden Saison noch sichtbarer in der Formel 1. Ab 2026 wird der japanische Hersteller Titelsponsor des Haas-Teams. Das teilten beide Seiten am Donnerstag vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi mit.

Offiziell wird der US-Rennstall dann als TGR Haas F1 Team geführt, Toyota Gazoo Racing ist die Motorsport-Abteilung des Unternehmens. Eine technische Partnerschaft zwischen Haas und Toyota besteht bereits seit 2024.

In diesem Rahmen liefert Toyota seither "Design-, Technik- und Fertigungsdienstleistungen", das teilte das Team damals mit. Zudem baute Haas mithilfe von Toyota ein TPC-Programm ("Testing of Previous Cars") auf, in dessen Rahmen Testfahrten mit älteren Boliden möglich sind.