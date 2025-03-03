Die Formel-1-Saison 2025 läuft. ran liefert alle Infos zu den Fahrerpaarungen, Terminen und der TV-Übertragung. Die Formel-1-Saison 2025 steht vor ihrem großen Finale. Nur noch ein Rennen steht auf dem Plan, in Abu Dhabi liefern sich die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri sowie Titelverteidiger Max Verstappen einen epischen Dreikampf um den WM-Titel. Formel 1: Die Konstellationen vor dem WM-Showdown in Abu Dhabi Die Ausgangslage ist klar: Fährt Norris in Abu Dhabi auf das Podest, ist er erstmals Champion - egal, wo seine beiden Kontrahenten landen. Schafft er es nicht unter die Top Drei, wird es interessant. Verstappen hat zwölf Punkte Rückstand, Piastri folgt weitere vier Zähler dahinter. ran versorgt euch mit allen wichtigen Informationen zur Formel-1-Saison 2025.

Formel 1 2025 live: Alle Fahrerpaarungen im Überblick In der Formel-1-Saison 2025 gehen zehn Teams an den Start. Dabei handelt es sich um die gleichen Rennställe wie schon in 2024. Red Bull: Max Verstappen (Niederlande), Yuki Tsunoda (Japan)

McLaren: Lando Norris (England), Oscar Piastri (Australien)

Ferrari: Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Großbritannien)

Mercedes: George Russell (Großbritannien), Andrea Kimi Antonelli (Italien)

Aston Martin: Fernando Alonso (Spanien), Lance Stroll (Kanada)

Alpine: Pierre Gasly (Frankreich), Franco Colapinto (Argentinien)

Williams: Alex Albon (Thailand), Carlos Sainz (Spanien)

Racing Bulls: Liam Lawson (Neuseeland), Isack Hadjar (Frankreich)

Sauber: Nico Hülkenberg (Deutschland), Gabriel Bortoleto (Brasilien)

Haas: Oliver Bearman (Großbritannien), Esteban Ocon (Frankreich)

Formel 1 2025 live: Alle Termine im Überblick Der Formel-1-Kalender umfasst wie im Vorjahr 24 Rennwochenenden. Dabei handelt es sich um die gleichen Strecken wie im Vorjahr. Australien (Melbourne): 14.-16. März - Sieger: Lando Norris (McLaren)

China (Shanghai): 21.-23. März - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)

Japan (Suzuka): 4.-6. April - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)

Bahrain (Sakhir): 11.-13. April - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)

Saudi Arabien (Jeddah): 18.-20. April - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)

USA (Miami): 2.-4. Mai - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)

Italien (Imola): 16.-18. Mai - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)

Monaco (Monaco): 23.-25. Mai - Sieger: Lando Norris (McLaren)

Spanien (Barcelona): 30. Mai - 1. Juni - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)

Kanada (Montreal): 13.-15. Juni - Sieger: George Russell (Mercedes)

Österreich (Spielberg): 27.-29. Juni - Sieger: Lando Norris (McLaren)

Großbritannien (Silverstone): 4.-6. Juli - Sieger: Lando Norris (McLaren)

Belgien (Spa): 25.-27. Juli - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)

Ungarn (Budapest): 1.-3. August - Sieger: Lando Norris (McLaren)

Niederlande (Zandvoort): 29.-31. August - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)

Italien (Monza): 5.-7. September - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)

Aserbaidschan (Baku): 19.-21. September - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)

Singapur (Singapur): 3.-5. Oktober - Sieger: George Russell (Mercedes)

USA (Austin): 17.-19. Oktober - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)

Mexiko (Mexiko-Stadt): 24.-26. Oktober - Sieger: Lando Norris (McLaren)

Brasilien (Sao Paulo): 7.-9. November - Sieger: Lando Norris (McLaren)

USA (Las Vegas): Sieger: Max Verstappen (Red Bull)

Katar (Lusail): 28.-30. November: Max Verstappen (Red Bull)

Abu Dhabi (Yas Marina): 5.-7. Dezember

Formel 1 live: Wie viele Sprint-Rennen werden ausgetragen? Wie im Vorjahr enthält der Formel-1-Kalender 2025 sechs Sprint-Rennen. Diese werden in Shanghai (China/22. März), Miami (USA/3. Mai), Spa (Belgien, 26. Juli), Austin (USA/18. Oktober), Sao Paulo (Brasilien/8. November) und Lusail (Katar/29. November) ausgetragen.

Formel 1 2025 live: Wer überträgt im Free-TV? "RTL" überträgt in der Saison sieben Rennen live im Free-TV. Zudem sind elf Qualifyings und ein Sprint-Rennen live zu sehen. Dabei handelt es sich um die Grands Prix von China (23. März), Italien/Imola (18. Mai), Spanien (1. Juni), Kanada (15. Juni), Belgien (27. Juli und das Sprint-Rennen am 26. Juli), der Niederlande (31. August) und der USA/Las Vegas (22. November). Zudem werden die Qualifyings von Suzuka (5. April), Monaco (24. Mai), Budapest (2. August) und Singapur (4. Oktober) zu sehen sein.

Formel 1 live: Wer überträgt im Pay-TV? Wie bereits in den Vorjahren hat Pay-TV-Sender "Sky" die Rechte an allen 24 Rennwochenenden. "Sky" wird von den Trainings-Sessions über die Qualifyings und Sprints bis zu den Rennen alles live und in voller Länge zeigen.

Formel 1 live: Wer überträgt im Livestream? Die Rennen, Sprint-Rennen, Qualifyings und Trainings-Sessions werden allesamt kostenpflichtig auf "Sky Go" und "WOW.TV" gezeigt. Zudem werden die Übertragungen von "RTL" auch auf dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst "RTL+" übertragen.