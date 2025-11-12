"Wir gehen nicht in die Formel 1, um nur dabei zu sein", betont Audi-Chef Gernot Döllner selbstbewusst. 115 Tage vor ihrem ersten Rennen in der Königsklasse hat die Marke mit den vier Ringen am Mittwochabend in München das mit Spannung erwartete Formel-1-Design ab der Saison 2026 enthüllt. Bereits im Jahr 2022, als man die Übernahme des Sauber-Teams offiziell bestätigte, hatte Audi eine Designstudie für die Formel 1 veröffentlicht. Drei Jahre später hat man unter dem Namen "Audi R26 Concept" nun jedoch ein Auto gezeigt, das noch einmal komplett anders aussieht. "Die zukünftige Designphilosophie von Audi ist von konsequenter Klarheit geprägt", heißt es in einer Pressemitteilung des Teams. Und weiter: "Das Audi-F1-Projekt wird zum Vorreiter für den neuen Markenauftritt, der künftig sowohl im F1-Team als auch bei Audi insgesamt ausgerollt wird."

Anzeige

Anzeige

Formel 1: Audi-Bolide in neuem Design Auffällig ist in der Drauf- und Seitenansicht des Boliden vor allem eine klare Trennung der jeweils dominierenden Farben. Der vordere Teil des Autos ist in einem Farbton gehalten, den Audi als "Titan" bezeichnet. Er soll "eine warme Eleganz" vermitteln und "in der zukünftigen Farbwelt der Marke eine wichtige Rolle" spielen. Das Heck des Boliden kommt dagegen in Carbon-Schwarz und "dem neu vorgestellten Audi-Rot" daher. "Die visuelle Identität des zukünftigen Audi F1-Teams basiert auf der kürzlich vorgestellten Designphilosophie und deren vier Gestaltungsprinzipien: klar, technisch, intelligent und emotional", heißt es.

Anzeige

Anzeige

Die am Mittwoch vorgestellte "neue visuelle Identität", wie sie Audi selbst bezeichnet, soll sich ab 2026 nicht nur am Auto wiederfinden, sondern auch bei der Teamkleidung, im Motorhome, in der Garage und im gesamten weiteren Formel-1-Auftritt der Ingolstädter. Obwohl Audi mit Ausrüster Adidas, dem Mineralölunternehmen bp und Titelsponsor Revolut bereits drei große Marken als Partner bestätigt hat, befinden sich auf dem jetzt gezeigten Design noch keine Sponsorenaufkleber. Diese wird man erst im Januar 2026 sehen, wenn das echte Auto vorgestellt wird.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Audi-F1: "Ab 2030 um Meisterschaften kämpfen" Am Mittwoch wurde aber nicht nur über das Design des zukünftigen Formel-1-Autos gesprochen. Audi bekräftigte auch noch einmal sein Ziel, bereits ab 2030 in der Königsklasse um den WM-Titel mitkämpfen zu wollen. "Wir wollen gewinnen", stellt CEO Döllner klar und betont: "Gleichzeitig wissen wir: Ein Topteam in der Formel 1 wird man nicht über Nacht. Es erfordert Zeit, Ausdauer und unermüdliches Hinterfragen des Status quo." Trotzdem: "Ab 2030 wollen wir um den Weltmeistertitel kämpfen." Audis Formel-1-Boss Mattia Binotto bezeichnet das neue Audi-Werksteam als "das spannendste Projekt im Motorsport, wenn nicht sogar im gesamten Sportbereich." Auch der ehemalige Ferrari-Teamchef bestätigt: "Das Ziel ist klar: Ab dem Jahr 2030 um Meisterschaften zu kämpfen." "Dieser Weg erfordert Zeit, die richtigen Leute und eine Mentalität der kontinuierlichen Verbesserung", so Binotto, laut dem man "einen dreistufigen Ansatz" verfolgt: "Wir beginnen als Herausforderer mit dem Ziel zu wachsen, entwickeln uns zu einem Wettbewerber, indem wir den Status quo infrage stellen und erste Erfolge erzielen, und wollen schließlich Titel gewinnen." Drei Rennen vor Ende der Formel-1-Saison 2025 befindet sich das Sauber-Team, das im kommenden Jahr zu Audi wird, auf dem neunten und vorletzten WM-Platz. Nico Hülkenberg holte in diesem Jahr in Silverstone zwar einen Podestplatz für das Team aus Hinwil, der Weg an die Spitze ist allerdings noch weit.

Das Audi-Design © AUDI AG/SID

Anzeige