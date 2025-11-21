- Anzeige -
- Anzeige -
Motorsport

Mick Schumacher verkündet Abschied von Alpine - folgt der Wechsel zu IndyCar?

  • Aktualisiert: 21.11.2025
  • 10:28 Uhr
  • SID

Mick Schumacher wird künftig nicht mehr für Alpine in der Langstrecken-WM WEC an den Start gehen.

Für Mick Schumacher endet das Engagement bei Alpine in der Langstrecken-WM WEC. Diese Entscheidung teilte der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher via Instagram mit. Wo und wie der 26-Jährige seine Motorsportkarriere fortsetzt, verriet er zunächst nicht.

Dem Vernehmen nach zieht es Schumacher zum Abenteuer IndyCar, Mitte Oktober hatte er bei einem Test der Serie in Indianapolis einen starken Eindruck hinterlassen.

"Ich bin sehr dankbar für diese vergangenen zwei Jahre", schrieb Schumacher bei Instagram: "Ich habe so viel auf und abseits der Strecke gelernt. Ich bin jedem dankbar, der daran beteiligt war. Ich wünsche allen das Beste für die Zukunft."

- Anzeige -
- Anzeige -

Formel 1: Charles Leclerc ist verlobt - Hund hilft bei Antrag

- Anzeige -
- Anzeige -

WEC: Schumacher vier Mal in den Punkterängen

Schumacher und seine französischen Teamkollegen Jules Gounon und Frédéric Makowiecki waren in der WEC in acht Saisonrennen viermal in die Punkte gefahren.

Highlights des Jahres waren die beiden dritten Plätze im Frühsommer in Imola und Spa. Alpine hätte Schumacher auch für die Saison 2026 die Chance gegeben, in der WEC wird in geschlossenen Prototypen gefahren.

Das Ziel sei stets eine Rückkehr in die Formel 1 gewesen, hatte Schumacher im Oktober bei motorsport-magazin.com gesagt: "Aber diese Option hat sich in diesem Jahr und auch in den Jahren zuvor nicht wirklich ergeben." Das rund 700 PS starke IndyCar komme seiner Vorstellung aber ebenfalls sehr nahe.

News und Videos zum Motorsport
Land schiebt den Audi in die Garage - und kehrt 2026 mit Porsche zurück
News

Offiziell: Land bestätigt Audi-Abschied und gibt Wechsel zu Porsche bekannt

  • 21.11.2025
  • 12:01 Uhr
Begehrtes Cockpit: Nach Aitkens DTM-Aus gibt es großen Andrang bei Emil Frey
News

"Fünf Fahrer in Auswahl": Hat Emil-Frey-Team den Aitken-Nachfolger gefunden?

  • 21.11.2025
  • 09:35 Uhr
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1 heute live: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 21.11.2025
  • 08:01 Uhr
Rote Flaggen hinter Norris in Las Vegas
News

Formel 1: Erneut Gully-Ärger in Las Vegas

  • 21.11.2025
  • 07:08 Uhr
Lando Norris in den Straßen von Las Vegas
News

Norris mit Problemen zum Auftakt in Las Vegas

  • 21.11.2025
  • 02:43 Uhr
Mick Schumacher in Katar
News

Experte deutlich: "Mick sollte den Traum F1 endgültig abhaken"

  • 20.11.2025
  • 22:47 Uhr
Gefragt: Mick Schumacher
News

Schumacher verkündet Abschied von Alpine: IndyCar rückt näher

  • 20.11.2025
  • 22:46 Uhr
Das britische Gericht hat die Klage von Felipe Massa angenommen
News

Crashgate-Prozess: Felipe Massa erzielt wichtigen Erfolg vor britischem Gericht

  • 20.11.2025
  • 14:53 Uhr
Norris steht dicht vor dem Titelgewinn
News

"Härtestes Rennen": Norris vorsichtig vor Las Vegas

  • 20.11.2025
  • 11:16 Uhr
Max Verstappen im Gespräch mit Oscar Piastri
News

Max Verstappen findet den Piastri-Absturz "sehr bizarr"

  • 20.11.2025
  • 10:43 Uhr