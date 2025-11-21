Mick Schumacher verkündet Abschied von Alpine - folgt der Wechsel zu IndyCar?

Mick Schumacher wird künftig nicht mehr für Alpine in der Langstrecken-WM WEC an den Start gehen.

Für Mick Schumacher endet das Engagement bei Alpine in der Langstrecken-WM WEC. Diese Entscheidung teilte der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher via Instagram mit. Wo und wie der 26-Jährige seine Motorsportkarriere fortsetzt, verriet er zunächst nicht.

Dem Vernehmen nach zieht es Schumacher zum Abenteuer IndyCar, Mitte Oktober hatte er bei einem Test der Serie in Indianapolis einen starken Eindruck hinterlassen.

"Ich bin sehr dankbar für diese vergangenen zwei Jahre", schrieb Schumacher bei Instagram: "Ich habe so viel auf und abseits der Strecke gelernt. Ich bin jedem dankbar, der daran beteiligt war. Ich wünsche allen das Beste für die Zukunft."