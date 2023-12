Formel 1 in Aufruhr: Wie geht es nach dem Wolff-Beben weiter?

Baku und Spa 2024 nicht erneut mit Sprintrennen

Die beiden Sprintrennen in China und Miami ersetzen 2024 die Gastgeber Baku und Spa-Francorchamps, wo in der vergangenen Saison noch das Kurzformat stattgefunden hat. In Aserbaidschan und Belgien wird damit im kommenden Jahr nur noch ein Rennen am Rennwochenende ausgetragen. © IMAGO/NurPhoto