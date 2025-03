Formel 1 Auftakt: Red Bull enttäuscht auf ganzer Linie, Leclerc schlägt Hamilton

Formel 1: leclerc Schnellster, Hamilton weit weg

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat seinem prominenten neuen Teamkollegen die Show gestohlen und den Auftakt der Formel-1-Saison in Australien geprägt. Der 27-Jährige drehte am Trainingsfreitag in Melbourne die beste Runde - und er war in beiden Sessions deutlich schneller als Lewis Hamilton (Großbritannien), der nach seinem Wechsel von Mercedes zur Scuderia die Blicke auf sich zog.

Doch auch bei Hamilton stimmte die Entwicklung. Der Rekordweltmeister, im ersten Training Zwölfter, belegte im zweiten Durchgang den fünften Platz. In dieser Form kann die Scuderia beim ersten Saisonrennen am Sonntag auf ein Spitzenergebnis hoffen.