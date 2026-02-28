Saisonauftakt 2026
Formel 1: Australien-GP live im TV, Stream und Ticker - läuft der Saisonauftakt im Free-TV?
- Aktualisiert: 02.03.2026
- 15:27 Uhr
- ran.de
Die Formel-1-Saison 2026 läutet eine neue Ära ein. Dank revolutionärer technischer Neuerungen werden die Karten neu gemischt. So verfolgt ihr zum Saisonauftakt den Großen Preis von Australien live im TV, Stream und Ticker.
Alles neu in der Formel 1 2026: Motoren, Aerodynamik und zwei neue Teams mit Audi und Cadillac. Doch eins bleibt: der Saisonauftakt beim Großen Preis von Australien in Melbourne.
Vom 6. bis 8. März 2026 wird sich erstmals zeigen, welches Team sich mit den Regeländerungen bislang am besten zurechtfindet.
Kann Weltmeister Lando Norris wie im Vorjahr die Konkurrenz auf dem Albert Park Circuit abhängen? Oder schlägt der viermalige Champion Max Verstappen zurück?
Wie verläuft die Formel-1-Premiere für die beiden neuen Rennställe und wie schlägt sich der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg? Der Saisonauftakt Down Under wird es zeigen.
Formel 1 live - Großer Preis von Australien: Wann startet der GP?
- Grand Prix: Großer Preis von Australien in Melbourne
- Strecke: Albert Park Circuit
- Vorjahressieger: Lando Norris (McLaren)
- 1. Training: 6. März ab 2:30 Uhr (Liveticker)
- 2. Training: 6. März ab 6 Uhr (Liveticker)
- 3. Training: 7. März ab 2:30 Uhr (Liveticker)
- Qualifying: 7. März ab 6 Uhr (Liveticker)
- Rennen: 8. März ab 5 Uhr (Liveticker)
Australien-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?
Das ist bislang (Stand 1. März) noch unklar. In der vergangenen Saison hatte sich RTL die Rechte an sieben Rennen sowie an einigen Sprints und Qualifyings gesichert. Ob sich das in der Saison 2026 wiederholt, soll zeitnah geklärt werden, sagte ein Sender-Sprecher zu "Motorsport-Total.com".
Formel 1 live in Melbourne: Wo läuft der Australien-GP im Pay-TV?
Auch in der neuen Saison liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live.
Dafür wird jedoch ein kostenpflichtiger Vertrag benötigt.
Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026
McLaren: Lando Norris
In der Formel 1 seit: 2019
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
McLaren: Oscar Piastri
In der Formel 1 seit: 2022
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2028
Mercedes: George Russell
In der Formel 1 seit: 2019
Vertragslaufzeit: Bis 2026
Mercedes: Kimi Antonelli
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis 2026
Red Bull: Max Verstappen
In der Formel 1 seit: 2016
Vertragslaufzeit: Bis 2028
Red Bull: Isack Hadjar
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis 2026
Ferrari: Lewis Hamilton
In der Formel 1 seit: 2007
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
Ferrari: Charles Leclerc
In der Formel 1 seit: 2018
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
Williams: Alexander Albon
In der Formel 1 seit: 2019
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
Williams: Carlos Sainz
In der Formel 1 seit: 2015
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
Racing Bulls: Liam Lawson
In der Formel 1 seit: 2024
Vertragslaufzeit: Bis 2026
Racing Bulls: Arvid Lindblad
In der Formel 1 seit: 2026
Vertragslaufzeit: Bis 2026
Aston Martin: Fernando Alonso
In der Formel 1 seit: 2001
Vertragslaufzeit: Bis 2026
Aston Martin: Lance Stroll
In der Formel 1 seit: 2017
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
Haas: Oliver Bearman
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
Haas: Esteban Ocon
In der Formel 1 seit: 2016
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
Audi: Nico Hülkenberg
In der Formel 1 seit: 2008
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
Audi: Gabriel Bortoleto
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
Alpine: Pierre Gasly
In der Formel 1 seit: 2017
Vertragslaufzeit: Bis 2028
Alpine: Franco Colapinto
In der Formel 1 seit: 2025
Vertragslaufzeit: Bis 2026
Cadillac: Sergio Perez
In der Formel 1 seit: 2011
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027
Cadillac: Valtteri Bottas
In der Formel 1 seit: 2010
Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027
Großer Preis von Australien: Wo läuft die Formel 1 im Livestream?
Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an.
Dafür benötigt man ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement. Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht.
Großer Preis von Australien: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?
Für alle, die die Rennwochenenden nicht schauen können, gibt's auf ran einen Liveticker.
Wir tickern alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.
Australien-GP in Melbourne: Der Formel-1-Saisonauftakt kompakt
- Grand Prix: Großer Preis von Australien in Melbourne
- Strecke: Albert Park Circuit
- Streckenlänge: 5,278 Kilometer
- Rennrunden: 58 (306,124 Kilometer)
- Saisonrennen: 1 von 24
- Free-TV: ---
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW
- Liveticker: ran.de