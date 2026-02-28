Formel 1: Australien-GP live im TV, Stream und Ticker - läuft der Saisonauftakt im Free-TV?

Die Formel-1-Saison 2026 läutet eine neue Ära ein. Dank revolutionärer technischer Neuerungen werden die Karten neu gemischt. So verfolgt ihr zum Saisonauftakt den Großen Preis von Australien live im TV, Stream und Ticker.

Alles neu in der Formel 1 2026: Motoren, Aerodynamik und zwei neue Teams mit Audi und Cadillac. Doch eins bleibt: der Saisonauftakt beim Großen Preis von Australien in Melbourne.

Vom 6. bis 8. März 2026 wird sich erstmals zeigen, welches Team sich mit den Regeländerungen bislang am besten zurechtfindet.

Kann Weltmeister Lando Norris wie im Vorjahr die Konkurrenz auf dem Albert Park Circuit abhängen? Oder schlägt der viermalige Champion Max Verstappen zurück?

Wie verläuft die Formel-1-Premiere für die beiden neuen Rennställe und wie schlägt sich der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg? Der Saisonauftakt Down Under wird es zeigen.