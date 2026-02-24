Yuki Tsunoda springt aus dem brennenden Auto: Bei einem PR-Event in San Francisco fängt Sebastian Vettels Red Bull RB7 aus dem Jahr 2011 auf einmal Feuer.

Es war Yuki Tsunodas erster öffentlicher Auftritt seit dem Ende der Formel-1-Saison 2025. Der Japaner war von Red Bull aufgrund fehlender Leistung entlassen und durch den Racing-Bull-Piloten Isack Hadjar ersetzt worden.

Bei einem PR-Event in San Francisco drehte der neue Test- und Reservefahrer von Red Bull und dem Schwesterteam Racing Bulls Donuts mit Sebastian Vettels Weltmeister-Rennwagen aus 2011.

Doch plötzlich fing das Heck an zu rauchen und stand kurze Zeit später vollkommen in Flammen. Der 25-Jährige verließ das Auto zügig und der Brandschutz konnte die Situation schnell entschärfen. Clips und Videos des Vorfalls gingen daraufhin in den sozialen Medien viral.