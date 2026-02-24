Formel-1-Star im Cockpit
Formel 1: Sebastian Vettels WM-Auto aus der Saison 2011 fängt Feuer
- Veröffentlicht: 24.02.2026
- 17:03 Uhr
- Anne Malin
Yuki Tsunoda springt aus dem brennenden Auto: Bei einem PR-Event in San Francisco fängt Sebastian Vettels Red Bull RB7 aus dem Jahr 2011 auf einmal Feuer.
Es war Yuki Tsunodas erster öffentlicher Auftritt seit dem Ende der Formel-1-Saison 2025. Der Japaner war von Red Bull aufgrund fehlender Leistung entlassen und durch den Racing-Bull-Piloten Isack Hadjar ersetzt worden.
Bei einem PR-Event in San Francisco drehte der neue Test- und Reservefahrer von Red Bull und dem Schwesterteam Racing Bulls Donuts mit Sebastian Vettels Weltmeister-Rennwagen aus 2011.
Doch plötzlich fing das Heck an zu rauchen und stand kurze Zeit später vollkommen in Flammen. Der 25-Jährige verließ das Auto zügig und der Brandschutz konnte die Situation schnell entschärfen. Clips und Videos des Vorfalls gingen daraufhin in den sozialen Medien viral.
Tsunodas Zukunft bei RB noch unklar
Tsunoda war rund vier Jahre lang Pilot im Red-Bull-Schwesterteam, bevor er Anfang der Saison 2025 zu Red Bull befördert wurde. Dort übernahm er das Cockpit des Neuseeländers Liam Lawson, der Neuseeländer wurde bereits nach zwei Rennen durch den Japaner ersetzt.
Schon vor Ende der abgelaufenen Saison war klar, dass mit Tsunoda nicht verlängert wird, aber vollends hat Teamchef Laurent Mekies eine Rückkehr noch nicht ausgeschlossen. Letztendlich war die Position als Max Verstappens Teammitglied in den letzten Jahren selten durch Stabilität gekennzeichnet.
