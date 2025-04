Formel 1: Beendet Lewis Hamilton seine Karriere? Ralf Schumacher malt düsteres Szenario

Schumacher hofft weiter auf besseren Lewis Hamilton

"Das ist ein Kandidat - und das weiß ich aus eigener Erfahrung", so Schumacher, "wenn das nicht irgendwann weitergeht, dann macht das keinen Spaß. Dann wird er irgendwann morgens wach und denkt: 'Mensch, warum tue ich mir das an? Ich habe keinen Spaß mehr. Ich kriege es nicht mehr hin. Ich stehe meinem Team im Weg.'"

Und sollte das bis zur Sommerpause so weitergehen, "dann sehe ich durchaus wirklich die Gefahr, dass er irgendwann sagt: 'Passt auf, ich will das nicht mehr. Ich will jetzt mein Leben leben. Ich bin 40, ich bin so reich, ich tue mir das nicht mehr an'", so der Deutsche. "Weil offensichtlich klappt es aus irgendeinem Grund nicht."

Schumacher hofft aber, dass Hamilton zusammen mit seinem Team "bald die Kurve kriegt". Der Sieg im Sprint von Shanghai zeigt ihm zumindest, dass Hamilton noch abliefern kann, sobald die Strecke und das Auto zu ihm passen. Nur: Das ist bislang viel zu selten der Fall.

"Das ist ein Riesenprojekt, was die da vorhatten. Aber im Moment ist er weit weg."