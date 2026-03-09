- Anzeige -
Motorsport

Formel 1: China Grand Prix live im TV, Stream und im Ticker - wer überträgt das Rennwochenende in Shanghai?

  • Aktualisiert: 11.03.2026
  • 15:58 Uhr
  • ran.de

Die Formel 1 stationiert nach dem Auftakt in Melbourne nun in Shanghai. Hier gibt es alle Informationen zum GP von China.

Beim ersten Rennwochenende der Formel 1 in Australien konnte sich Mercedes in die Favoritenstellung für die Saison 2026 begeben. Die "Silberpfeile" feierten in Person von George Russell und Kimi Antonelli einen Doppelsieg vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Für die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri sowie Red-Bull-Fahrer Max Verstappen verlief der Auftakt hingegen noch nicht nach Plan. Der Niederländer hatte schon im Qualifying durch einen Abflug alle Chancen auf einen Podiumsplatz verloren.

Beim GP in China können die geschlagenen Piloten des Auftakt-Wochenendes nun gleich doppelt Wiedergutmachung betreiben. In Shanghai wird schließlich vor dem Rennen am Sonntag das erste Sprint-Rennen der Formel-1-Saison am Samstag bestritten.

Man darf gespannt sein, ob Mercedes seine Favoritenstellung untermauern kann oder sich andere Teams in den Vordergrund fahren. Nico Hülkenberg hofft derweil auf seine ersten Punkte im Audi.

Wir haben alle Infos zum Rennwochenende und zur Übertragung zusammengefasst.

Das Wichtigste zur Formel 1

  • Fahrerwertung

  • Teamwertung

  • Kalender

Formel 1 live - Großer Preis von China: Wann startet der GP?

  • Grand Prix: Großer Preis von China in Shanghai
  • Strecke: Shanghai International Circuit
  • Vorjahressieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • 1. Training: 13. März ab 4:30 Uhr (Liveticker)
  • Sprint-Qualifying: 13. März ab 8:30 Uhr (Liveticker)
  • Sprint: 14. März ab 4:00 Uhr (Liveticker)
  • Qualifying: 14. März ab 8:00 Uhr (Liveticker)
  • Rennen: 15. März ab 8:00 Uhr (Liveticker)

China-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?

Das ist bislang (Stand 9. März) noch unklar.

In der vergangenen Saison hatte sich RTL die Rechte an sieben Rennen sowie an einigen Sprints und Qualifyings gesichert. Ob sich das in der Saison 2026 wiederholt, soll zeitnah geklärt werden, erklärte ein Sender-Sprecher gegenüber "Motorsport-Total.com".

Der China-GP wird damit nach aktuellem Stand nicht im Free-TV übertragen.

Formel 1 live in Shanghai: Wo läuft der China-GP im Pay-TV?

Auch in der neuen Saison liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge.

Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.

Formel 1: So sieht der Rennkalender 2026 aus

1 / 24
<strong>Albert Park Circuit, Australien</strong>&nbsp;<br>06.-08.03.2026<br>Im Rennkalender seit 1996 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021)
© imago sportfotodienst

Albert Park Circuit, Australien 
06.-08.03.2026
Im Rennkalender seit 1996 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021)

<strong>Shanghai International Circuit, China</strong><br>13.-15.03.2026<br>Zurück im Rennkalender seit 2024
© imago

Shanghai International Circuit, China
13.-15.03.2026
Zurück im Rennkalender seit 2024

<div><strong>Suzuka International Racing Course, Japan</strong><br>27.-29.04.2026<br> Im Rennkalender seit 2009 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021)</div>
© imago sportfotodienst

Suzuka International Racing Course, Japan
27.-29.04.2026
Im Rennkalender seit 2009 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021)

<strong>Bahrain International Circuit, Bahrain</strong><br>10.-12.04.2026<br> Im Rennkalender seit 2004 (einjährige Pause in 2011)
© imago images/ZUMA Wire

Bahrain International Circuit, Bahrain
10.-12.04.2026
Im Rennkalender seit 2004 (einjährige Pause in 2011)

<strong>Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabien</strong><br>17.-19.04.2026<br> Im Rennkalender seit 2021
© IMAGO/HochZwei

Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabien
17.-19.04.2026
Im Rennkalender seit 2021

<strong>Miami International Autodrome, USA</strong><br>01.-03.05.2026<br> Im Rennkalender seit 2022
© imago

Miami International Autodrome, USA
01.-03.05.2026
Im Rennkalender seit 2022

<strong>Circuit Gilles-Villeneuve, Kanada</strong><br>22.-24.05.2026<br> Im Rennkalender seit 1978 (mit fünf Ausnahmen in 1975, 1987, 2009, 2020 und 2021)
© IMAGO/NurPhoto

Circuit Gilles-Villeneuve, Kanada
22.-24.05.2026
Im Rennkalender seit 1978 (mit fünf Ausnahmen in 1975, 1987, 2009, 2020 und 2021)

<strong>Circuit de Monaco, Monaco</strong><br>05.-07.06.2026<br> Im Rennkalender seit 1955
© IMAGO/HochZwei

Circuit de Monaco, Monaco
05.-07.06.2026
Im Rennkalender seit 1955

<strong>Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien</strong><br>12.-14.06.2026<br> Im Rennkalender seit 1991
© IMAGO/HochZwei

Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
12.-14.06.2026
Im Rennkalender seit 1991

<strong>Red Bull Ring, Österreich</strong><br>26.-28.06.2026<br> Im Rennkalender seit 2014
© IMAGO/HochZwei

Red Bull Ring, Österreich
26.-28.06.2026
Im Rennkalender seit 2014

<strong>Silverstone Circuit, England</strong><br>03.-05.07.2026<br> Im Rennkalender seit 1987
© IMAGO/NurPhoto

Silverstone Circuit, England
03.-05.07.2026
Im Rennkalender seit 1987

<strong>Spa-Francorchamps, Belgien</strong><br>17.-19.07.2026<br> Im Rennkalender seit 1983
© imago

Spa-Francorchamps, Belgien
17.-19.07.2026
Im Rennkalender seit 1983

<strong>Hungaroring Circuit, Ungarn</strong><br>24.-26.07.2026<br> Im Rennkalender seit 1986
© IMAGO/Branislav Racko

Hungaroring Circuit, Ungarn
24.-26.07.2026
Im Rennkalender seit 1986

<strong>Circuit Park Zandvoort, Niederlande</strong><br>21.-23.08.2026<br> Im Rennkalender seit 2021
© IMAGO/ANP

Circuit Park Zandvoort, Niederlande
21.-23.08.2026
Im Rennkalender seit 2021

<strong>Autodromo Nazionale Monza, Italien</strong><br>04.-06.09.2026<br> Im Rennkalender seit 1950 (Ausnahme in 1980)
© IMAGO/Pond5 Images

Autodromo Nazionale Monza, Italien
04.-06.09.2026
Im Rennkalender seit 1950 (Ausnahme in 1980)

<strong>Madring, Spanien</strong><br>11.-13.09.2026<br> Neu im Rennkalender
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Madring, Spanien
11.-13.09.2026
Neu im Rennkalender

<strong>Baku City Circuit, Aserbaidschan</strong><br>25.-27.09.2026<br> Im Rennkalender seit 2016
© IMAGO/PsnewZ

Baku City Circuit, Aserbaidschan
25.-27.09.2026
Im Rennkalender seit 2016

<strong>Marina Bay Street Circuit, Singapur</strong><br>09.-11.10.2026<br> Im Rennkalender seit 2008
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Marina Bay Street Circuit, Singapur
09.-11.10.2026
Im Rennkalender seit 2008

<strong>Circuit of the Americas, USA</strong><br>23.-25.10.2026<br>Im Rennkalender seit 2012
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Circuit of the Americas, USA
23.-25.10.2026
Im Rennkalender seit 2012

<strong>Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko</strong><br>30.10.-01.11.2026<br> Im Rennkalender seit 2015
© IMAGO/PsnewZ

Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
30.10.-01.11.2026
Im Rennkalender seit 2015

<strong>Autódromo José Carlos Pace, Brasilien</strong><br>06.-08.11.2026<br> Im Rennkalender seit 1990 (Corona-Pause in 2020)
© IMAGO/MAXPPP

Autódromo José Carlos Pace, Brasilien
06.-08.11.2026
Im Rennkalender seit 1990 (Corona-Pause in 2020)

<strong>Las Vegas Strip Circuit, USA</strong><br>19.-21.11.2026<br> Im Rennkalender seit 2023
© IMAGO/HochZwei

Las Vegas Strip Circuit, USA
19.-21.11.2026
Im Rennkalender seit 2023

<strong>Lusail International Circuit, Qatar</strong><br>27.-29.11.2026<br> Im Rennkalender seit 2021
© IMAGO/PsnewZ

Lusail International Circuit, Qatar
27.-29.11.2026
Im Rennkalender seit 2021

<strong>Yas Marina Circuit, Abu Dhabi</strong><br>04.-06.12.2026&nbsp;<br>Im Rennkalender seit 2014
© HOCH ZWEI/Pool/Formula 1

Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
04.-06.12.2026 
Im Rennkalender seit 2014

Großer Preis von China: Wo läuft die Formel 1 heute im Livestream?

Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an. Ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement ist erforderlich. Es gibt keinen kostenlosen Livestream.

Großer Preis von Australien: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?

ran liefert wie gewohnt einen Liveticker. Hier werden alle Sessions vom ersten Training bis zum Rennen begleitet. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.

China-GP in Melbourne: Das Formel-1-Wochenende kompakt

  • Grand Prix: Großer Preis von China in Shanghai
  • Strecke: Shanghai International Circuit
  • Streckenlänge: 5,5 Kilometer
  • Rennrunden: 56 (305,1 Kilometer)
  • Saisonrennen: 2 von 24
  • Free-TV: ---
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW
  • Liveticker: ran.de
