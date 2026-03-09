Die Formel 1 stationiert nach dem Auftakt in Melbourne nun in Shanghai. Hier gibt es alle Informationen zum GP von China.

Beim ersten Rennwochenende der Formel 1 in Australien konnte sich Mercedes in die Favoritenstellung für die Saison 2026 begeben. Die "Silberpfeile" feierten in Person von George Russell und Kimi Antonelli einen Doppelsieg vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Für die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri sowie Red-Bull-Fahrer Max Verstappen verlief der Auftakt hingegen noch nicht nach Plan. Der Niederländer hatte schon im Qualifying durch einen Abflug alle Chancen auf einen Podiumsplatz verloren.

Beim GP in China können die geschlagenen Piloten des Auftakt-Wochenendes nun gleich doppelt Wiedergutmachung betreiben. In Shanghai wird schließlich vor dem Rennen am Sonntag das erste Sprint-Rennen der Formel-1-Saison am Samstag bestritten.

Man darf gespannt sein, ob Mercedes seine Favoritenstellung untermauern kann oder sich andere Teams in den Vordergrund fahren. Nico Hülkenberg hofft derweil auf seine ersten Punkte im Audi.

Wir haben alle Infos zum Rennwochenende und zur Übertragung zusammengefasst.