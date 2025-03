Eigentlich sollte Liam Lawson nach der gescheiterten Ehe zwischen Sergio Perez und Red Bull wieder frischen Wind ins Team bringen. Stattdessen vergrößert der Neuseeländer die Sorgenfalten. Dabei ist es nicht mal nur seine Schuld - ein Kommentar.

Von Kai Esser

Es wäre ja fast schon zu kitschig gewesen.

Zu kitschig, wenn Liam Lawson beim Red Bull Racing Team auf Anhieb erfolgreich gewesen wäre. So wie er es bereits in fast jeder Rennserie war, in der er antrat. So wie er es auch beim Schwesterteam Alpha Tauri beziehungsweise Racing Bulls war.

Aber der Kitsch verflog relativ bald. Das zweite Rennwochenende der Formel-1-Saison 2025 ist noch nicht einmal zur Hälfte vorbei und schon jetzt ist klar: Das Experiment Liam Lawson bei Red Bull ist gescheitert.