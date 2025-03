Formel 1 - Nach Sieg von Lewis Hamilton: McLaren schlägt mit Pole Position zurück

Nach dem Sieg von Lewis Hamilton (Ferrari) im F1-Sprint am Samstagmorgen hat McLaren im Qualifying zum Grand Prix von China 2025 die eigentlich erwartete Hackordnung wiederhergestellt.

Die Pole sicherte sich aber nicht Lando Norris, sondern Oscar Piastri, mit einer Bestzeit von 1:30.703 Minuten.

Nach dem ersten Run in Q1 führte Piastri vor Norris. Doch Norris konnte seine Rundenzeit nicht verbessern, kam vorzeitig an die Box. Die Streckentemperatur fiel in den letzten Minuten der Session, und damit kamen einige nicht zurecht. George Russell aber schon: Der Mercedes-Fahrer schob sich ganz zum Schluss noch auf Rang 2, nur 0,082 Sekunden hinter Piastri.

Norris wurde mit 0,152 Sekunden Rückstand Dritter, vor Max Verstappen (Red Bull/+0,176) und den beiden Ferrari-Stars Lewis Hamilton (+0,286) und Charles Leclerc (+0,380). Isack Hadjar (Racing Bulls) wurde sensationell Siebter, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), dessen erste Q3-Runde wegen Tracklimits in der letzten Kurve gestrichen wurde, Achter.

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) hatte in Q1 und Q2 mit teilweise herausragenden Zwischenzeiten für Furore gesorgt. Als es drauf ankam, musste er sich aber mit Platz 9 begnügen.

Zehnter wurde Alexander Albon (Williams). Und Nico Hülkenberg (Sauber), der einzige Deutsche im Formel-1-Feld, sicherte sich in Shanghai den zwölften Platz.