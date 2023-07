Mirror: "Max Verstappen ignoriert die Befehle von Red Bull und demütigt Sergio Perez beim Sieg in Belgien. Lewis Hamilton, Sergio Perez und Charles Leclerc gehörten zu denen, die in Spa-Francorchamps vor Verstappen starteten, aber keiner hatte die leiseste Chance, Verstappen aufzuhalten."

The Guardian: "Alle im Formel-1-Fahrerlager werden aufatmen, dass nun die Sommerpause ansteht. Eine Atempause also von einer Saison, die für Max Verstappen schnell zu einem absoluten Triumphzug wurde. Bei seinem Sieg in Spa schien der Weltmeister kaum noch an die Gegner zu denken, sondern eher aus Spaß mit ihnen zu spielen."

Die Pressestimmen aus Italien:

Gazzetta dello Sport: "Ob bei Sonne oder Regen: Verstappen pfeift auf das verrückte Wetter. Man sieht, dass er Spaß hat, wenn er gewinnt, und er siegt mit einer unglaublichen Leichtigkeit."

Corriere dello Sport: "Nichts steht mehr zwischen Verstappen und dem Erfolg. Verstappen führt einen unerbittlichen Kampf gegen sich selbst auf der Jagd nach Rekorden. In Spa schafft er ein perfektes, sensationelles Rennen mit einem intelligenten Start. Danach meistert er ohne Fehler 44 Runden. Seine Erfolgsserie dauert seit acht Rennen in Folge an, und man sieht am Horizont niemanden, der diese unterbrechen könnte."

Tuttosport: "Auch die außerordentlichsten Erfolge werden mit Verstappen zur Routine. Die Kluft zwischen dem Niederländer und den Rivalen vertieft sich immer mehr. Verstappen ist ein Marsmensch, der nur noch gegen sich selbst fährt."

Corriere della Sera: "In einer F1, in der Red Bull keine Gegner hat, glänzt Ferrari als zweitstärkstes Team. Nach mehreren schwierigen Wochen zeigt Ferrari wieder Wettbewerbsfähigkeit, auch wenn Red Bull noch in weiter Entfernung ist und Maranello noch viel Arbeit vor sich hat."