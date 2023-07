Anzeige

Max Verstappen demonstriert beim Belgien-GP seine Stärke und holt den nächsten Sieg, bei Ferrari gibt es derweil Licht und Schatten.

Unaufhaltsam, dominant, fehlerfrei: Überflieger Max Verstappen eilt mit großen Schritten seinem dritten WM-Titel in der Formel 1 entgegen und hat die Bestmarke von Sebastian Vettel fest im Blick.

Der Niederländer triumphierte beim Großen Preis von Belgien und feierte seinen achten Sieg nacheinander - ein Erfolg fehlt ihm noch, um mit Vettel gleichzuziehen, der im Jahr 2013 neunmal in Serie gewonnen hatte.

Es gibt kaum Zweifel, dass Verstappen das gelingen wird. Zu groß ist seine Überlegenheit - und passenderweise bietet das nächste Rennen nach der Sommerpause die perfekte Bühne für den Rekordsieg: Ende August steht das Heimspiel des Niederländers in Zandvoort an.

Am Sonntag in Spa wurde der Mexikaner Sergio Perez im zweiten Red Bull Zweiter hinter Verstappen, der den zehnten Sieg im zwölften Saisonrennen feierte. Platz drei ging an Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco).