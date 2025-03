Formel 1: Ferrari in China mit hochnotpeinlicher Vorstellung - ein Kommentar

Auch nach dem Großen Preis von China in Shanghai tauchte jenes Meme wieder auf. Und womit? Mit Recht! Denn was sich der Rennstall beim zweiten Rennen der Saison leistete, hatte wahrlich Zirkus-Charakter.

So waren es nämlich keine unglücklichen Umstände, die zur Disqualifikation der beiden Boliden führten, sondern Verstöße gegen das technische Reglement. Bei Leclerc war der Bolide am Rennende zu leicht, bei Hamilton ein Teil des Unterbodens zu dünn. Verstöße, die zu verhindern gewesen wären.

Peinliche Fehler der Scuderia

Gewiss, kein Mensch ist frei von Fehlern. Auch Top-Ingenieuren, Top-Teams, Top-Mechanikern, etc. können Fehler passieren. Aber zwei entscheidende Fehler an unterschiedlichen Autos an einem Tag? Will man in der Königsklasse mitmischen, ist das zu viel. Viel zu viel.

Vor der Saison hatte die Scuderia Hamilton von Mercedes geholt und mit einem Mega-Vertrag ausgestattet. Der Brite und der Monegasse Leclerc, zwei Top-Fahrer in den traditionsreichen roten Flitzern. Es wurde geträumt, auf Erfolge gehofft. Doch schon am ersten Rennwochenende in Melbourne folgte eine heftige Ernüchterung.

Platz acht für Leclerc, Platz zehn für Hamilton. Keine Platzierungen, die den Erwartungen eines Top-Teams und den dazugehörigen Fahrern entsprechen. Beim Blick auf das China-Ergebnis waren beide damit aber noch gut bedient.