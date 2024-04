Seit Jahren ranken sich schon Gerüchte um einen Einstieg des US-amerikanischen Teams in die Formel 1, Experten rechneten dem Team gute Chancen aus. Bis dann die Absage der F1 erfolgte.

Bei der Einweihung des Gebäudes sagte der 61-Jährige: "Wir fahren in allen möglichen Rennserien mit, aber die Formel 1 ist die Spitze. Deshalb denke ich, dass es für unsere Marke enorm wichtig wäre. Und es würde unser Ziel vervollständigen, nämlich bei jedem einzelnen großen Rennevent der Welt dabei zu sein. Und die Formel 1 ist dann natürlich die Krönung des Ganzen."

Michael Andretti, Chef des Teams und Sohn der Rennfahrerlegende Mario Andretti, zeigte sich am Mittwoch kämpferisch. Trotz aller Schwierigkeiten eröffnete das Team eine neue Fabrik im englischen Silverstone.

Trotzdem geben die US-Amerikaner nicht auf und arbeiten mit Hochdruck an einer Zukunft in der Formel 1 - und den Klassen darunter.

Ende Januar, noch vor Beginn der Formel-1-Saison 2024, gab es ein Beben im Fahrerlager. Das Andretti-Team, welches sich große Hoffnungen auf einen Einstieg als elftes Team in die Königsklasse des Motorsports ab 2026 macht, wurde von der Formel 1 und deren CEO Stefano Domenicali abgelehnt.

Andretti lässt sich aber nicht unterkriegen. "Ich glaube, wir bauen auch ein fantastisches Team auf. Ich glaube, das ist etwas Einzigartiges in der Formel 1, ein echtes F1-Team von Grund auf mit großartigen Köpfen aufzubauen", erklärte der 61-Jährige am Mittwoch: "Und ich denke, das ist etwas, das viele Leute überraschen könnte, wenn wir endlich in der Startaufstellung stehen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden."