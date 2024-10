Im Laufe des Donnerstags kam die Nachricht, dass die FIA einem Trick einen Riegel vorschieben will, durch den die Fahrzeughöhe zwischen Qualifying und Rennen verändert werden kann. Zwar wurde kein konkretes Team genannt, und der Verband wollte auch keine Hinweise erhalten haben, dennoch hatte man bereits für Austin Maßnahmen angekündigt, um dieses Spiel zu verhindern.

Jetzt ist durchgesickert, welches Formel 1-Team bei dem Vorfall betroffen ist: Red Bull!

Ein Sprecher des Team bestätigt gegenüber dem britischen TV-Sender "BBC", dass im Cockpit des RB20 ein Hilfsmittel existiert, über das sich die Höhe des sogenannten Bibs, der vordere Teil des Unterbodens, verstellen lässt.

"Allerdings ist es unerreichbar, wenn das Auto erst einmal vollständig zusammengebaut und fahrbereit ist", so der Sprecher. "In der zahlreichen Korrespondenz, die wir mit der FIA führen, kam dieser Teil zur Sprache, und wir haben einen Plan für die Zukunft vereinbart."

Teams ist es verboten, nach dem Qualifying Änderungen an ihrem Set-up vorzunehmen, weil sie dann gegen das Parc-ferme-Reglement verstoßen würden. Einzig der Frontflügel darf in seiner Höhe verstellt werden, doch in dem Fall ging es eben um den "Bib" oder "T-Tray", der über eine Anpassung die Fahrzeughöhe verändern konnte.

Ein Sprecher der FIA hatte gegenüber "Motorsport-Total.com" vermeldet: "Jegliche Veränderung der vorderen Bibs unter Parc-Ferme-Bedingungen ist laut Reglement streng verboten."