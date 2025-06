Mick Schumacher über mögliches Formel-1-Comeback: "Bin immer in Gesprächen"

Der Traum von der Formel 1 lebt für Mick Schumacher auch zweieinhalb Jahre nach seinem Aus als Stammfahrer bei Haas Ende 2022.

"Das ist immer noch ein großes Thema. Ich bin immer in Gesprächen drin für die Zukunft", sagte der 26-Jährige am Rande des Langstrecken-Klassikers in Le Mans im Interview mit "RTL/ntv": "Es ist ein großes Thema, wenn ich nicht an der WEC-Rennstrecke bin und man sich auch damit beschäftigen kann".

Seit 2024 fährt Mick Schumacher in der Langstrecken-WM WEC für Alpine, am Samstag (hier im kostenlosen Livestream) tritt der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher zum zweiten Mal in seiner Karriere beim legendären 24-Stunden-Rennen in Frankreich an, mehr als 300.000 Zuschauer werden auch an diesem Wochenende erwartet. Doch sein ganz großer "Lebenstraum" bleibt die Formel 1, wie er zuletzt der "FAZ" sagte.