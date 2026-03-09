Motorsport
Formel 1: China Grand Prix live im TV, Stream und im Liveticker - wer überträgt das Rennwochenende in Shanghai?
- Aktualisiert: 12.03.2026
- 08:44 Uhr
- ran.de
Die Formel 1 stationiert nach dem Auftakt in Melbourne nun in Shanghai. Hier gibt es alle Informationen zum GP von China.
Beim ersten Rennwochenende der Formel 1 in Australien konnte sich Mercedes in die Favoritenstellung für die Saison 2026 begeben. Die "Silberpfeile" feierten in Person von George Russell und Kimi Antonelli einen Doppelsieg vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton.
Für die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri sowie Red-Bull-Fahrer Max Verstappen verlief der Auftakt hingegen noch nicht nach Plan. Der Niederländer hatte schon im Qualifying durch einen Abflug alle Chancen auf einen Podiumsplatz verloren.
- Formel 1: Mercedes auf Wolke sieben, Ferrari wirft den Sieg weg - Gewinner und Verlierer des Saisonauftakts
Beim GP in China können die geschlagenen Piloten des Auftakt-Wochenendes nun gleich doppelt Wiedergutmachung betreiben. In Shanghai wird schließlich vor dem Rennen am Sonntag das erste Sprint-Rennen der Formel-1-Saison am Samstag bestritten.
Man darf gespannt sein, ob Mercedes seine Favoritenstellung untermauern kann oder sich andere Teams in den Vordergrund fahren. Nico Hülkenberg hofft derweil auf seine ersten Punkte im Audi.
Wir haben alle Infos zum Rennwochenende und zur Übertragung zusammengefasst.
Das Wichtigste zur Formel 1
Formel 1 live - Großer Preis von China: Wann startet der GP?
- Grand Prix: Großer Preis von China in Shanghai
- Strecke: Shanghai International Circuit
- Vorjahressieger: Oscar Piastri (McLaren)
- 1. Training: 13. März ab 4:30 Uhr (Liveticker)
- Sprint-Qualifying: 13. März ab 8:30 Uhr (Liveticker)
- Sprint: 14. März ab 4:00 Uhr (Liveticker)
- Qualifying: 14. März ab 8:00 Uhr (Liveticker)
- Rennen: 15. März ab 8:00 Uhr (Liveticker)
Externer Inhalt
China-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?
Das ist bislang (Stand 9. März) noch unklar.
In der vergangenen Saison hatte sich RTL die Rechte an sieben Rennen sowie an einigen Sprints und Qualifyings gesichert. Ob sich das in der Saison 2026 wiederholt, soll zeitnah geklärt werden, erklärte ein Sender-Sprecher gegenüber "Motorsport-Total.com".
Der China-GP wird damit nach aktuellem Stand nicht im Free-TV übertragen.
Formel 1 live in Shanghai: Wo läuft der China-GP im Pay-TV?
Auch in der neuen Saison liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge.
Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.
Formel 1: So sieht der Rennkalender 2026 aus
Albert Park Circuit, Australien
06.-08.03.2026
Im Rennkalender seit 1996 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021)
Shanghai International Circuit, China
13.-15.03.2026
Zurück im Rennkalender seit 2024
27.-29.04.2026
Im Rennkalender seit 2009 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021)
Bahrain International Circuit, Bahrain
10.-12.04.2026
Im Rennkalender seit 2004 (einjährige Pause in 2011)
Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabien
17.-19.04.2026
Im Rennkalender seit 2021
Miami International Autodrome, USA
01.-03.05.2026
Im Rennkalender seit 2022
Circuit Gilles-Villeneuve, Kanada
22.-24.05.2026
Im Rennkalender seit 1978 (mit fünf Ausnahmen in 1975, 1987, 2009, 2020 und 2021)
Circuit de Monaco, Monaco
05.-07.06.2026
Im Rennkalender seit 1955
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
12.-14.06.2026
Im Rennkalender seit 1991
Red Bull Ring, Österreich
26.-28.06.2026
Im Rennkalender seit 2014
Silverstone Circuit, England
03.-05.07.2026
Im Rennkalender seit 1987
Spa-Francorchamps, Belgien
17.-19.07.2026
Im Rennkalender seit 1983
Hungaroring Circuit, Ungarn
24.-26.07.2026
Im Rennkalender seit 1986
Circuit Park Zandvoort, Niederlande
21.-23.08.2026
Im Rennkalender seit 2021
Autodromo Nazionale Monza, Italien
04.-06.09.2026
Im Rennkalender seit 1950 (Ausnahme in 1980)
Madring, Spanien
11.-13.09.2026
Neu im Rennkalender
Baku City Circuit, Aserbaidschan
25.-27.09.2026
Im Rennkalender seit 2016
Marina Bay Street Circuit, Singapur
09.-11.10.2026
Im Rennkalender seit 2008
Circuit of the Americas, USA
23.-25.10.2026
Im Rennkalender seit 2012
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
30.10.-01.11.2026
Im Rennkalender seit 2015
Autódromo José Carlos Pace, Brasilien
06.-08.11.2026
Im Rennkalender seit 1990 (Corona-Pause in 2020)
Las Vegas Strip Circuit, USA
19.-21.11.2026
Im Rennkalender seit 2023
Lusail International Circuit, Qatar
27.-29.11.2026
Im Rennkalender seit 2021
Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
04.-06.12.2026
Im Rennkalender seit 2014
Großer Preis von China: Wo läuft die Formel 1 heute im Livestream?
Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an. Ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement ist erforderlich. Es gibt keinen kostenlosen Livestream.
Großer Preis von Australien: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?
ran liefert wie gewohnt einen Liveticker. Hier werden alle Sessions vom ersten Training bis zum Rennen begleitet. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.
China-GP in Melbourne: Das Formel-1-Wochenende kompakt
- Grand Prix: Großer Preis von China in Shanghai
- Strecke: Shanghai International Circuit
- Streckenlänge: 5,5 Kilometer
- Rennrunden: 56 (305,1 Kilometer)
- Saisonrennen: 2 von 24
- Free-TV: ---
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW
- Liveticker: ran.de