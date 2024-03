Formel 1: Hamilton-Debakel! Verstappen in Melbourne auf der Pole Position 

Anzeige

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat auch beim Großen Preis von Australien die Pole Position erobert. Der Red-Bull-Star setzte sich im Qualifying in Melbourne vor Carlos Sainz im Ferrari und seinem Teamkollegen Sergio Perez durch. Für Verstappen ist es die 35. Pole seiner Formel-1-Karriere und saisonübergreifend die vierte in Folge.

"Das kommt ein wenig unerwartet", sagte der Niederländer: "Es war bisher ein kniffliges Wochenende, Ferrari war sehr stark hier."

Mit Blick auf die beiden Rennwagen der Scuderia, die in den Trainings teils schneller waren als Verstappen und auch in den Longruns stark wirkten, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko am Sky-Mikrofon süffisant: "Die haben gedacht: Hier schlagen sie uns. Dann ist die Ernüchterung umso größer."

Keineswegs ernüchtert war allerdings Sainz, der gerade erst von einer Blinddarm-Operation genesen ist und gleich ablieferte: "Es waren harte Wochen, viele Tage im Krankenbett. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und in der ersten Reihe zu stehen. Ich fühle mich noch nicht komplett wohl, habe manchmal etwas Übelkeit. Aber ich bekomme es hin und kann ohne Schmerzen fahren."