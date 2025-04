Helmut Marko weiß nicht, wie lange er seine Rolle bei Red Bull noch ausführen möchte, und würde sich Sebastian Vettel als seinen Nachfolger wünschen. Helmut Marko wünscht sich Sebastian Vettel als seinen direkten Nachfolger bei Red Bull: "Ich glaube, das wäre der ideale Nachfolgerkandidat", sagt der Österreicher im Gespräch mit "Sky" über den Deutschen, der zwischen 2010 und 2013 vier Mal mit Red Bull die Fahrermeisterschaft in der Formel 1 gewonnen hat. Seit seinem Rücktritt nach der Saison 2022 hat sich Vettel vom aktiven Motorsport verabschiedet. Zwar sieht man ihn hier und da bei einigen Aktionen und Anlässen noch an der Rennstrecke, abgesehen vom Race of Champions war er aber in keiner größeren Motorsportserie mehr unterwegs. Wenn der 37-Jährige an die Rennstrecke zurückkehrt, dann voraussichtlich in anderer Position. Viele könnten ihn sich am Kommandostand eines Formel-1-Teams vorstellen, gemunkelt wird aber auch darüber, ob er in seiner alten Heimat Red Bull die Nachfolge von Helmut Marko antreten kann, der mit seinen 81 Jahren vermutlich nicht mehr allzu viele Saisons vor sich hat. Max Verstappen lässt sich nicht auf Diskussionen über einen Red-Bull-Abschied ein

Sorgte der Hype um Lewis Hamilton bei Ferrari für Unruhe? Von Sky darauf angesprochen lacht Vettel nur: "Ich glaube es gibt nur einen Helmut und die Rolle von Helmut ist seine", sagt der Deutsche.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

"Ich glaube, dass generell der Austausch sehr inspirierend ist", meint Vettel und sieht gewisse Parallelen zwischen sich und Marko, da beide im Motorsport groß geworden sind - wenn auch zu völlig unterschiedlichen Zeiten. "Es kommt heute auf die ähnlichen Dinge an, wie vor weiß ich nicht wie vielen Jahren", sagt er und sieht trotz einiger Änderungen viele Dinge und Sichtweisen, die man weitergeben könnte. "Ob das was in Zukunft ist, wird man sehen", will er erst einmal nichts ausschließen.

Anzeige

Wie lange macht Helmut Marko noch? Es kommt aber auch auf Marko an: "Ich habe ihn gefragt, wie lange er noch machen möchte - auch vor ein paar Jahren. Und da meinte er, nicht mehr so lange - aber er ist immer noch dabei", lacht Vettel. "Solange er das noch genießt und sich dem Job gewachsen fühlt, ist er da in einer einzigartigen Rolle." Formel 1 2025: Das Power Ranking vor dem Grand Prix von Saudi-Arabien Marko selbst hat sich noch nicht entschieden, wie es mit ihm in Zukunft weitergehen wird. "Aber es ist ganz klar, irgendwann geht es nicht mehr", so der 81-Jährige. Denn auch vor ihm macht das Alter nicht halt, und die Reisestrapazen in der Formel 1 seien "nicht unerheblich", wie er sagt. "Und das wäre natürlich toll, wenn ein Mann so wie Sebastian das weiter übernehmen würde." Vettel weiß, dass er bei Red Bull natürlich in große Fußstapfen treten würde. Marko ist ein Aushängeschild des Unternehmens und hat viele Dinge in Eigenregie unter seinem Kommando. Unter anderem ist er für das erfolgreiche Juniorenprogramm verantwortlich, das Fahrer wie Vettel oder Max Verstappen hervorgebracht hat. Vettel selbst hat den Nachwuchs ebenfalls im Blick und hat sich etwa vor dem Rennen in Saudi-Arabien mit 20 Mädchen und Frauen im Alter zwischen 14 und 24 getroffen, um sich mit ihnen auf der Kartbahn zu messen - gerade in Saudi-Arabien natürlich ein sensibles und spannendes Thema, das der Ex-Weltmeister aber bewusst aufgreift. "Und das andere ist natürlich die große strategische Ausrichtung von so einem Formel-1-Team", sagt Marko. "Aber das kennt er eben auch gut", glaubt der Österreicher, dass sich Vettel gut schlagen würde und das Thema nach zwei Rennen schon im Griff haben würde.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Marko glaubt: Vettel bleibt Motorsport verbunden Und er glaubt, dass sich Vettel in Zukunft dem Thema Motorsport nicht verschließen möchte, auch wenn er zuletzt eher andere Projekte hatte. "Ich glaube, Sebastian hat sich jetzt gefunden", sagt Marko. "Er weiß, was er in Zukunft machen will. Und das ist doch in erster Linie Motorsport. Er ist zwar ein Waldbesitzer in Österreich mit Eigenjagdcharakter. Aber das kann man ja alles verbinden."

Formel 1 2025: Das Power Ranking vor dem Grand Prix von Saudi-Arabien 1 / 21 © Getty Images Formel 1 2025: Das Power Ranking vor Saudi-Arabien

Die ersten vier Rennen der Saison 2025 sind vorüber und brachten bereits einige Erkenntnisse. Am Sonntag findet der nächste Grand Prix in Saudi-Arabien statt. Das Power Ranking von ran verrät, wie die Form der 20 Piloten vor dem Jeddah-Rennen ist. © Getty Images Platz 20: Liam Lawson (Racing Bulls)

Wenn das so weitergeht, wird Lawson nach der Sommerpause kein F1-Fahrer mehr sein. Er handelte sich insgesamt 15 (!!) Sekunden als Strafe ein. Wurde 16. und war im Qualifying auch deutlich langsamer als Hadjar, da er nicht merkte, dass sein DRS auf der Geraden geschlossen war. Lawson macht auch im kleinen RB zu viele Fehler. Das ist kein F1-Niveau. Er muss mental alles auf Werkseinstellungen zurückfahren und sämtliche Updates mitnehmen, wenn er seine vielleicht letzte Chance nutzen will. © Getty Images Platz 19: Gabriel Bortoleto (Sauber) - Vorher Platz 17 (-2)

Die Geschichte ist schnell erzählt. Rookie. Schlechtestes Auto. Keine Pace. Letzter Platz im Rennen aller angekommenen Autos. Er macht jedoch keine großen Fehler und versucht, dran zu bleiben. © Getty Images Platz 18: Jack Doohan (Alpine) - Vorher: Platz 20 (+2)

Es wird besser! Okay. Schlechter war nach den ersten drei Rennen auch nahezu unmöglich. Aber Platz elf im Qualifying war ein gutes Ergebnis. Im Rennen zeigte er sich reifer, nicht mehr so wild. Doch Platz 14 ist im Vergleich zu Gasly natürlich ernüchternd. Zudem handelte er sich kurz vor Rennende noch eine Fünf-Sekunden-Strafe ein. © Getty Images Platz 17: Carlos Sainz (Williams) - Vorher: Platz 16 (-1)

Vogelwild. Der Spanier ist frustriert. Albon hängt ihn ab, er braucht noch Eingewöhnungszeit und will dann zu viel. In Bahrain wurde er Achter im Qualifying, ein mega Erfolg! Doch das war ihm nicht genug. Nach gutem Start und dem zwischenzeitlichen Rang sechs warf er alles weg. Wilde, gefährliche Manöver. Einmal gegen Antonelli, welches auch eine Strafe hinter sich zog und dann die Kollision mit Tsunoda, die sein Rennen beendete. Sainz muss sich neu sortieren und dann sein Talent wieder auf die Strecke bringen. © Getty Images Platz 16: Fernando Alonso (Aston Martin) - Vorher: Platz 18 (+2)

An den ersten beiden Rennwochenenden enttäuschte der Routinier mit Ausfällen. Jetzt kommt er wieder in die Spur und verweist Stroll in seine Schranken: Das ist aber das höchste der Gefühle. Im Freien Training hatte der Spanier sogar plötzlich das Lenkrad in der Hand. Der Aston Martin ist schwach. Zu schwach. Alonso bemängelt das öffentlich. Trotz der Besserung wartet er noch auf seine ersten Punkte. Stroll hat zehn. © Getty Images Platz 15: Lance Stroll (Aston Martin) - Vorher: Platz 11 (-4)

Zwei gute Rennwochenenden, dann in Japan schon der Rückfall in alte Zeiten. In Bahrain landete der Kanadier auf Platz 19 im Qualifying, Platz 17 im Rennen, war langsamer als Alonso. Sein Saisonstart rettet ihn noch auf Platz 15 im Power Ranking. © Getty Images Platz 14: Nico Hülkenberg (Sauber) - Vorher: Platz 12 (-2)

Machste nix. Der Unterboden des Deutschen wurde als zu dünn bewertet, daher wurde er disqualifiziert. Davon unabhängig ging wenig. Der Sauber ist das schwächste Auto im Feld. Hülkenbergs sechs Punkte aus Melbourne bleiben eine Sensation und erstmal die einzigen Punkte des Teams. © Getty Images for Oracle Red Bull Racing Platz 13: Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) - Vorher: Platz 14 (+1)

Der Red Bull lässt sich schwer fahren. Merkt auch Tsunoda. In der Fahrerwertung ist er jetzt nur einen Punkt vor Hadjar. In Bahrain holte er Platz neun, die Leistung von Verstappen auf Platz sechs zeigt, wie schwer das Rennen war. Tsunoda wirkte im Racing Bull schneller. Im RB ist er aber besser als Lawson. Zudem: Die Kollision mit Sainz, der danach ausschied, war vermeidbar. Der Spanier nannte Tsunodas Verhalten "dumm". © Getty Images Platz 12: Isack Hadjar (Racing Bulls) - Vorher: Platz 10 (-2)

Bahrain hatte nichts für die Racing Bulls übrig, die Pace war nicht da. Bis auf den Dreher in der Einführungsrunde in Australien präsentiert sich der Rookie aber gut. © Getty Images Platz 11: Esteban Ocon (Haas) - Vorher: Platz 13 (+2)

Welch eine Steigerung! In Q2 flog Ocon noch übel ab, schrottete den Wagen. Teures Unterfangen für Haas. Doch im Rennen machte Ocon alles wieder gut, führte den Boliden wieder in die Punkte auf Rang acht vor Tsunoda im Red Bull. Er muss auch liefern, wenn man sieht, wie gut Bearman ist. © Getty Images Platz 10: Alexander Albon (Williams) - Vorher: Platz 6 (-4)

Alex Albon lässt seinem neuen Kollegen Carlos Sainz weiterhin keine Chance. 18 Punkte nach drei Rennwochenenden sind eine Top-Ausbeute. Doch in Bahrain war im Williams nicht mehr als Platz zwölf möglich. Das Qualifying vorab lief dafür zu bitter. Dennoch ein guter Saisonstart. © Getty Images Platz 9: Oliver Bearman (Haas) - Vorher: Platz 9 (0)

Bahrain ist schwer zu bewerten. Erst die große Enttäuschung, als klar war, dass Bearman als Letzter ins Rennen gehen musste. Doch dort trumpfte er auf, fuhr sogar noch auf Rang zehn und holte einen Punkt. Was wäre wohl mit einem besseren Qualifying drin gewesen? Aber seine Rennpace ist sensationell. Generell steht Haas aktuell auf Platz fünf der Konstrukteurswertung, das ist fantastisch! © Getty Images Platz 8: Pierre Gasly (Alpine) - Vorher: Platz 15 (+7)

Der größte Sprung der Woche - was für ein Wochenende des Franzosen! Der Alpine gehört nach wie vor zu den schwächeren Autos, doch Gasly holt alles raus. Platz sieben. Vor Tsunoda im Red Bull, Antonelli im Mercedes und knapp hinter Verstappen. Das war beeindruckend. Auch in den Rennen vorher zeigte er sein Talent immer wieder. Das Auto muss besser werden. © Getty Images Platz 7: Lewis Hamilton (Ferrari) - Vorher: Platz 8 (+1)

Lewis Hamilton ist unzufrieden. Er braucht Zeit. Sein Fahrstil entspricht noch nicht dem, was sein Ferrari verlangt. Die Einsicht ist da, der Wille auch. Hamilton ist sich für nichts zu schade, bedankt sich bei der Box für die tollen Stopps und verspricht Besserung. In der WM-Wertung ist er sieben Punkte hinter Leclerc. Auch ihm fehlen durch die China-Disqualifikation Punkte. © Getty Images Platz 6: Kimi Antonelli (Mercedes) - Vorher: Platz 5 (-1)

Der beste Rookie zum Saisonstart! Der 18-Jährige wurde in Bahrain jedoch nur Elfter und holte somit keine Punkte. Schuld war auch ein Strategie-Versuch von Mercedes, doch das zahlte sich nicht aus. Er macht einen guten Job, auch wenn Russell mit seiner Erfahrung aktuell kein Gegner ist. © Getty Images Platz 5: Charles Leclerc (Ferrari) - Vorher: Platz 7 (+2)

Charles Leclerc führt das Verfolgerfeld auf Platz fünf der Fahrerwertung an. Doch mit 32 Punkten ist er bereits 35 hinter Norris. Die Disqualifikation in China tut nach wie vor weh. In Bahrain schlug er sich gut, kommt besser als Hamilton mit dem Ferrari zurecht. Fuhr etwas zu hart gegen Norris, als er diesen einmal abdrängte. Leclerc ist am Limit, der Ferrari braucht Upgrades, um ganz vorne angreifen zu können. © Getty Images Platz 4: Lando Norris (McLaren) - Vorher: Platz 2 (-2)

Lando Norris mit Problemen. Piastri zeigt, wie es geht. Er selbst wirkt oft nervös. In China panische Funks, in Japan in der letzten Kurve verbremst, schwaches Qualifying in Bahrain und zahlreiche Fehler. Alleine beim Start platzierte er das Auto falsch, fand den Rückwärtsgang nicht und kassierte eine unnötige Strafe. Dennoch war der Wagen gut genug, dass Norris noch Dritter wurde. Mit drei Punkten Vorsprung führt er die Wertung an, aber die Formkurve zeigt nach unten. © Getty Images Platz 3: Max Verstappen (Red Bull Racing) - Vorher: Platz 1 (-2)

Verstappen fuhr in Japan noch sensationell seinen ersten Sieg ein. Bahrain war hingegen ein Desaster. "Es hat nichts funktioniert, gar nichts," sagte der Niederländer gefrustet. Das Team war schlecht, die Bremsen funktionierten nicht, die Strategie war nicht gut und beide Boxenstopps miserabel. Platz sechs war das höchste der Gefühle und auch nur durch ein überragendes Manöver in der letzten Runde gegen Gasly (im Alpine!) möglich. Wenn sich nicht schnell etwas ändert, wird Verstappen zur neuen Saison woanders fahren. © Getty Images Platz 2: George Russell (Mercedes) - Vorher: Platz 4 (+2)

Mehr geht nicht. Russell fährt perfekt. Und das konstant. Er holt das Maximum heraus, nutzt Fehler der Konkurrenz und hält diese in stressigen Situationen hinter sich. In der letzten Runde fiel das Dashboard des Mercedes-Piloten aus, die Gänge schalteten nicht richtig, er sah auch gar nicht mehr, in welchem Gang er war. Außerdem waren seine soften Reifen über 20 Runden alt. Er wurde dennoch Zweiter. Herausragend. © Getty Images Platz 1: Oscar Piastri (McLaren) - Vorher: Platz 3 (+2)

Der Mann der Stunde. Daran konnte auch ein Safety Car nichts ändern. Während der erfahrenere Kollege sich Fehler leistete und durch ein suboptimales Qualifying hinterher fuhr, machte der Australier sein Ding. Oscar Piastri ist gefährlich unaufgeregt. Wie einst "Iceman" Kimi Räikkönen. Piastri ist jünger als Norris, wirkt aber reifer. Er gewann bereits sein zweites Rennen und war wieder fehlerfrei.