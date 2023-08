Hülkenberg betont, bei Haas "happy" zu sein, trotz der sportlich überschaubaren Ergebnisse (Punkte nur an zwei der ersten zwölf Rennwochenenden): "Ich habe bisher eine gute Zeit in diesem Abschnitt meiner Karriere, ich habe Lust auf mehr und bin glücklich."

Der seit vergangenem Samstag 36-jährige Deutsche bestätigt, "dass es kein neuer Deal war" - und damit Berichte von "Motorsport-Total.com" von Anfang Juli, wonach sein Vertrag gar nicht erst verlängert werden musste, weil seine Vereinbarung mit Haas von Anfang an auf zwei Jahre, also 2023 und 2024, ausgelegt war: "Es gab keinen großen Redebedarf."

Denn Haas kämpft gegen die ewigen Probleme mit dem viel zu schnellen Abbau der Reifen mit Updates an. Bereits in Zandvoort kommen komplett neue Bremsbelüftungen an der Hinterachse zum Einsatz. Die sollen die Wärme besser aus dem Inneren des Reifens Ableiten und so für mehr Konstanz im Rennen sorgen.

Steiner: Das bringen die Updates - Orientierung an Red Bull

"Es hängt teilweise davon ab, ob der Reifen von innen geheizt wird oder über die Oberfläche", erklärt Steiner. "Wir haben für hier Upgrades, haben die hinteren Bremsbelüftungen komplett neu entwickelt. Um die Temperatur, die von innen kommt, unter Kontrolle zu haben. Dann müssen wir sehen, was an der Oberfläche übrigbleibt. Die Oberfläche kannst du nur mit mehr Downforce in den Griff kriegen."

Aerodynamisch werde man sich mit den nächsten Updates an Red Bull orientieren: "Nicht leistungsmäßig, sondern designmäßig. Wie es in letzter Zeit alle gemacht haben", grinst Steiner und winkt ab: "Am Ende sehen alle Autos vom Konzept ähnlich aus. Aber im Detail ist immer noch viel Arbeit drinnen, wo man gut sein muss. Aber das Konzept geht in die Richtung."

Was er damit konkret meint, lässt der Südtiroler offen. Möglicherweise die Seitenkästen. Die haben während der Saison 2023 bereits Teams wie Mercedes und McLaren neu designt und stark an das Konzept von Red Bull herangeführt. Und beide Teams waren damit erfolgreich. Gut möglich, dass auch Haas die wannenförmigen Seitenkästen nach Ferrari-Vorbild bald abschafft.