Nach dem Kräftemessen in Zandvoort steht in der Formel 1 direkt der Italien-GP in Monza an. Wird das Rennen live im Free-TV gezeigt? Wo gibt's Livestream und Liveticker? Wann geht's los?

Wird es doch nochmal spannend in der Formel 1?

Im ersten Rennen nach der Sommerpause in Zandvoort konnte Lando Norris erneut Boden auf Weltmeister Max Verstappen gutmachen und liegt in der Fahrerwertung "nur noch" 70 Punkte hinter dem 26-Jährigen.

Dabei zeigte der Engländer an der niederländischen Nordseeküste seine ganze Klasse und siegte letztlich mit einem Vorsprung von rund 22 Sekunden vor dem Red-Bull-Piloten. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari.

Nach dem Niederlande-GP holte Jos Verstappen, Vater von Max, bei der "Bild" zum Rundumschlag aus und schoss scharf gegen den Rennstall seines Sohnes, der vor über zwei Monaten in Spanien letztmals ein Rennen gewinnen konnte.

Läuft es auf der Traditionsstrecke in Monza nun besser? Oder bekommt Verstappen erneut nur die Rücklichter des McLaren zu sehen? Die Entscheidung fällt am Sonntag im Rennen, zuvor stehen noch Trainings und Qualifyings an - und so seid ihr live dabei.