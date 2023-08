Platz 15 (-3): Carlos Sainz (Ferrari)

Der Spanier ist von der Rolle. Lange Zeit konnte er mit Charles Leclerc mithalten und war phasenweise sogar besser. Doch in der Fahrerwertung fällt Sainz durch etwas Pech, aber auch Unvermögen in Belgien zurück. Im Sprint noch vor dem Monegassen, unterliegt ansonsten im Qualifying und Rennen. Dabei wirft er den Wagen in Kurve eins weg, nachdem er sich verbremst und in die Linie von Oscar Piastri fährt. Im Nachgang sieht er auf Social Media die Schuld beim Rookie, das kommt bei den Fans gar nicht gut an. Die ersten Medien spekulieren sogar, ob Sainz Ferrari nach Ende seines Vertrags verlassen könnte. Eine vager Interessent soll Alpine sein. © 2023 Getty Images