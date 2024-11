Lando Norris hat den ersten Startplatz für den Sprint der Formel 1 in Katar erobert - und damit McLarens Ansprüche auf den Sieg in der Team-WM unterstrichen.

Der Engländer drehte am Freitagabend unter Flutlicht die schnellste Runde, in 1:21,012 Minuten lag er vor George Russell im Mercedes und Oscar Piastri im zweiten McLaren.

Ferrari, im Teamranking der erste Verfolger McLarens, startete relativ enttäuschend ins Wochenende. Carlos Sainz und Charles Leclerc holten die Plätze vier und fünf.

Max Verstappen beginnt das Kurzrennen am Samstag nur vom sechsten Platz, der Niederländer hatte am vergangenen Wochenende in Las Vegas seinen vierten Titel in der Fahrer-WM vorzeitig perfekt gemacht. Im Kampf um die Teamkrone spielt Red Bull allerdings keine echte Rolle mehr.